«Από 6 ώρες σε 30 λεπτά»: Οι δίδυμοι-πύργοι ασανσέρ στην Κίνα που έσωσαν τις ζωές των μαθητών
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«Από 6 ώρες σε 30 λεπτά»: Οι δίδυμοι-πύργοι ασανσέρ στην Κίνα που έσωσαν τις ζωές των μαθητών

Δύο γιγαντιαία ασανσέρ σε γκρεμό της Κίνας μετέτρεψαν την πολύωρη και επικίνδυνη διαδρομή των μαθητών για το σχολείο σε μια σύντομη διαδρομή ελάχιστων λεπτών

«Από 6 ώρες σε 30 λεπτά»: Οι δίδυμοι-πύργοι ασανσέρ στην Κίνα που έσωσαν τις ζωές των μαθητών
Στην επαρχία Γιουνάν της Κίνας, τα παιδιά του χωριού Νιζουχέ, το οποίο βρίσκεται χωμένο στο βάθος του ομώνυμου φαραγγιού, αντιμετώπιζαν για χρόνια μια επικίνδυνη πρόκληση.

Κάθε τρεις εβδομάδες έπρεπε να σκαρφαλώνουν για περισσότερες από τρεις ώρες σε απόκρημνες πλαγιές προκειμένου να φτάσουν στο δημοτικό σχολείο του γειτονικού χωριού. Η κατάσταση αυτή άλλαξε ριζικά όταν οι τοπικές αρχές αποφάσισαν να δώσουν μια εντυπωσιακή λύση.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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