Νατάσα Θεοδωρίδου & Δέσποινα Βανδή: Το τρέιλερ-έκπληξη στο Geco Athens και η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα τους στο NOX

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Παρασκευή 6 ΝοεμβρίουΠρόκειται για το κορυφαίο μουσικό σχήμα της τελευταίας δεκαετίας. Δύο από τις σημαντικότερες και πιο αγαπημένες Ελληνίδες καλλιτέχνιδες, με σπουδαία πορεία, αμέτρητες επιτυχίες και ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα, ανεβαίνουν για πρώτη φορά μαζί στη σκηνή του, σε μια παραγωγή του ομίλου, η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει το απόλυτο μουσικό γεγονός της νέας σεζόν. Μια συνεργασία που το κοινό περίμενε εδώ και χρόνια γίνεται επιτέλους πραγματικότητα.Για την επερχόμενη μουσική τους συνάντηση, οι δύο δημοφιλείς καλλιτέχνιδες πραγματοποίησαν το επίσημο promo trailer. Τα γυρίσματα του ανατρεπτικού και άκρως χιουμοριστικού βίντεο έγιναν στον ατμοσφαιρικό χώρο του bar - restaurant. Ένα εντυπωσιακό εστιατόριο υψηλών προδιαγραφών που λειτούργησε ως το ιδανικό σκηνικό για τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης παραγωγής.Επιστρατεύοντας το υποκριτικό τους ταλέντο και το μοναδικό τους χιούμορ, οι δύο μεγάλες σταρ πρωταγωνιστούν σε ένα concept-έκπληξη, αναδεικνύοντας την κομψότητα και τη λάμψη τους, χαρίζοντας ταυτόχρονα άφθονο γέλιο. Το κλίμα στα γυρίσματα ήταν εκρηκτικό. Τα γέλια, οι αυθόρμητες στιγμές και η απίστευτη χημεία μεταξύ τηςμαρτυρούν πως η φετινή τους σύμπραξη στο NOX θα γράψει ιστορία στη νυχτερινή Αθήνα.Το απολαυστικό βίντεο έχει ήδη συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές και αποθεωτικά σχόλια, κορυφώνοντας την αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη τους πρεμιέρα τηνΟ όμιλος MK Group of companies έρχεται να θέσει νέα δεδομένα στη νυχτερινή διασκέδαση της Αθήνας και να αποτελέσει το σημείο αναφοράς της σεζόν.Απολαύστε το βίντεο εδώ:και φωτογραφικό υλικό από τις backstage στιγμές κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στο Geco Athens (Λέκκα 14, Αθήνα)