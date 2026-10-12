Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Οι αμυντικοί συνεχίζουν να δίνουν λύσεις στον Ολυμπιακό στα ματς του Καραϊσκάκη
Οι αμυντικοί συνεχίζουν να δίνουν λύσεις στον Ολυμπιακό στα ματς του Καραϊσκάκη
Ο Ρέτσος σκόραρε κατά του Παναθηναϊκού, χάρισε τη νίκη στους Πειραιώτες και έδωσε συνέχεια στο σερί των εντός έδρας αγώνων που πετυχαίνουν γκολ οι αμυντικοί του
Το ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακού και Παναθηναϊκό κρίθηκε από ένα γκολ κεντρικού αμυντικού. Ο Παναγιώτης Ρέτσος σημείωσε το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλο και η ομάδα του Πειραιά βρήκε ξανά λύση από έναν κεντρικό της αμυντικό. Και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο όχι σε ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, αλλά τη φετινή σεζόν.
Οι Πειραιώτες έχουν ένα εντυπωσιακό σερί με τα εντός έδρας παιχνίδια τους στο πρωτάθλημα που συνεχίζουν να μη βλέπουν τους επιθετικούς τους να σκοράρουν. Η νίκη επί του Παναθηναϊκού είναι η δεύτερη φετινή που σημείωσε ο Ολυμπιακός στο Φάληρο σε αγώνα πρωταθλήματος. Είχε νικήσει και τον Ατρόμητο με 1-0 και με σκόρερ έναν άλλον κεντρικό αμυντικό, τον Κάρμο. Στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ δεν είχε σκοράρει και ηττήθηκε με 1-0.
Εάν πάμε την ιστορία πιο πίσω θα δούμε ότι στο περσινό παιχνίδι των playoffs ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό με γκολ του Ροντινέι. Στο 1-1 με τον ΠΑΟΚ πάλι ο Βραζιλιάνος μπακ είχε χριστεί σκόρερ για την ομάδα του. Στα ματς με ΑΕΚ (plaoffs), ΑΕΛ και ΠΑΟΚ δεν είχε σκοράρει.
Στο 2-0 επί του Παναιτωλικού σκόρερ ήταν οι Πιρόλα, Γιαζίτσι, δηλαδή πάλι κανείς φορ δεν σκόραρε και πάλι συναντάμε αμυντικό που δίνει λύση στο γκολ. Υπάρχει η εντός έδρας ήττα με 1-0 από τον Παναθηναϊκό στις 8 Φεβρουαρίου. Πρέπει να φτάσουμε στις 21 Ιανουαρίου και το εντός έδρας 1-0 επί του Βόλου για να βρούμε εντός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού που έχει σκοράρει επιθετικός του. Σε εκείνο το ματς το μοναδικό γκολ το είχε σημειώσει ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.
Οι Πειραιώτες έχουν ένα εντυπωσιακό σερί με τα εντός έδρας παιχνίδια τους στο πρωτάθλημα που συνεχίζουν να μη βλέπουν τους επιθετικούς τους να σκοράρουν. Η νίκη επί του Παναθηναϊκού είναι η δεύτερη φετινή που σημείωσε ο Ολυμπιακός στο Φάληρο σε αγώνα πρωταθλήματος. Είχε νικήσει και τον Ατρόμητο με 1-0 και με σκόρερ έναν άλλον κεντρικό αμυντικό, τον Κάρμο. Στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ δεν είχε σκοράρει και ηττήθηκε με 1-0.
Εάν πάμε την ιστορία πιο πίσω θα δούμε ότι στο περσινό παιχνίδι των playoffs ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό με γκολ του Ροντινέι. Στο 1-1 με τον ΠΑΟΚ πάλι ο Βραζιλιάνος μπακ είχε χριστεί σκόρερ για την ομάδα του. Στα ματς με ΑΕΚ (plaoffs), ΑΕΛ και ΠΑΟΚ δεν είχε σκοράρει.
Στο 2-0 επί του Παναιτωλικού σκόρερ ήταν οι Πιρόλα, Γιαζίτσι, δηλαδή πάλι κανείς φορ δεν σκόραρε και πάλι συναντάμε αμυντικό που δίνει λύση στο γκολ. Υπάρχει η εντός έδρας ήττα με 1-0 από τον Παναθηναϊκό στις 8 Φεβρουαρίου. Πρέπει να φτάσουμε στις 21 Ιανουαρίου και το εντός έδρας 1-0 επί του Βόλου για να βρούμε εντός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού που έχει σκοράρει επιθετικός του. Σε εκείνο το ματς το μοναδικό γκολ το είχε σημειώσει ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.
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