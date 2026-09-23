DigiTech και Coursera ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα

Κλείσιμο

Η DigiTech αναλαμβάνει τον ρόλο, διαθέτοντας άδειες χρήσης για courses, specializations και professional certificates. Η συνεργασία διευρύνει τις δυνατότητες οργανισμών και επιχειρήσεων για, προσφέροντας πρόσβαση σε εκπαιδευτικό περιεχόμενο που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η συνεχής αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, οι επαγγελματικοί ρόλοι μεταβάλλονται και διαμορφώνονται νέες απαιτήσεις, όπως αυτές που συνδέονται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Τεχνητή Νοημοσύνη (EU AI Act).Η συνεργασία απευθύνεται κατά κύριο λόγοπου επενδύουν στην εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού τους, με έμφαση στακαι, ευρύτερα, στις διευθύνσεις εκπαίδευσης και ανάπτυξης.Οι οργανισμοί στην Ελλάδα μπορούν να αξιοποιήσουν το διεθνές εκπαιδευτικό περιεχόμενο και τις πιστοποιήσεις της Coursera για την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε τομείς όπωςανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου εργασιακού περιβάλλοντος.Η εκπαίδευση αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν συνδέεται με τις πραγματικές ανάγκες ενός οργανισμού και των ανθρώπων του. Η DigiTech αξιοποιεί την τεχνογνωσία της στον σχεδιασμό λύσεων e-learning για τοντην αποτύπωση των απαιτούμενων δεξιοτήτων ανά θέση εργασίας και τη δημιουργία στοχευμένων εκπαιδευτικών διαδρομών.Οι διαδρομές αυτές μπορούν να συνδέονται με συγκεκριμένους επαγγελματικούς ρόλους και, αξιοποιώντας το περιεχόμενο της Coursera και, όπου προβλέπεται, οδηγώντας σε Professional Certificates που τεκμηριώνουν την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και ενισχύουν το επαγγελματικό προφίλ των εργαζομένων.Η Coursera προσφέρει ένα διεθνές οικοσύστημα εκπαίδευσης, με περιεχόμενο από περισσότερες απόπαγκοσμίως. Η πλατφόρμα διαθέτει περισσότερα απόΣτους ακαδημαϊκούς και επιχειρηματικούς συνεργάτες της Coursera περιλαμβάνονται διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστήμια, όπως το Stanford, το Yale, το Princeton, το Harvard και το University of Michigan, καθώς και κορυφαίες τεχνολογικές εταιρείες, όπως η Google, η IBM, η Amazon και η Intel.Η συνεργασία με την Coursera αποτελεί φυσική συνέχεια της δραστηριότητας της DigiTech στον χώρο του e-learning, όπου διαθέτει πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση τεχνολογικών και εκπαιδευτικών λύσεων.Η DigiTech διαθέτει εξειδίκευση σεκαι αποτελείπροσφέροντας λύσεις που περιλαμβάνουνκαθώς και υπηρεσίες υλοποίησης και υποστήριξης.Με την προσθήκη του εκπαιδευτικού περιεχομένου της Coursera, διευρύνει την πρότασή της σεσυνδυάζοντας διεθνές εκπαιδευτικό περιεχόμενο με LMS, συμβουλευτική και σχεδιασμό εκπαιδευτικών λύσεων. Έτσι, υποστηρίζει οργανισμούς από τηνέως τον σχεδιασμό learning paths, την επιλογή και διάθεση περιεχομένου, την τεχνολογική υλοποίηση και την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας.Στο πλαίσιο της συνεργασίας, ο, δήλωσε: «Στη DigiTech πιστεύουμε ότι η πρόσβαση στη γνώση και οι ευκαιρίες διαρκούς εξέλιξης αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την πρόοδο των ανθρώπων και της κοινωνίας. Επενδύοντας στην τεχνολογία και στην εκπαίδευση, χτίζουμε συνεργασίες που φέρνουν διεθνή τεχνογνωσία και νέες ευκαιρίες μάθησης στην Ελλάδα. Η συνεργασία με την Coursera αποτελεί ένα σημαντικό βήμα σε αυτή την πορεία και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας στην Ποιοτική Εκπαίδευση, έναν από τους βασικούς Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ».