50 χρόνια Μασούτης: Επετειακή εκδήλωση στο πρώτο κατάστημα, εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα

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Στο κατάστημα της οδούστο κέντρο της Θεσσαλονίκης,άνοιξε το πρώτο σούπερ μάρκετ Μασούτης, πραγματοποιήθηκε ακριβώςη επετειακή εκδήλωση τηςΤο ιστορικό σούπερ μάρκετ Μασούτης τηςλειτουργεί αδιάλειπτα από το 1976 μέχρι σήμερα, συνδέοντας με έναν ιδιαίτερα συμβολικό τρόπο την αφετηρία της εταιρείας με τη σημερινή της πορεία.Αναφερόμενος στην οικογένεια και στους ανθρώπους της εταιρείας, ο κ.δήλωσε: «Βρισκόμαστε όλοι μαζί στο κατάστημα από όπου ξεκίνησαν όλα πριν από 50 χρόνια. Από εδώ, από το πρώτο κατάστημα, ξεκίνησε ο Διαμαντής Μασούτης και είμαστε πολύ χαρούμενοι που όλη η οικογένεια βρίσκεται μαζί αυτή την ξεχωριστή ημέρα». Αναφέρθηκε ιδιαίτερα και στουςως μέλη της μεγάλης οικογένειας Μασούτης, τους ευχαρίστησε για την προσφορά τους στην πορεία της εταιρείας και ευχήθηκε υγεία σε όλους.Στην επετειακή εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο Διευθύνων Σύμβουλος της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., στελέχη της εταιρείας και εργαζόμενοι του καταστήματος. Από την πλευρά του, ο κ. Θεόδωρος Γεροστεργιούδης τόνισε: «Όσα πρεσβεύει η Διαμαντής Μασούτης σήμερα ξεκίνησαν από εδώ. Από το κατάστημα της Κρυστάλλη πριν από 50 χρόνια. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όσους συνέβαλαν σε αυτή την πορεία και συνεχίζουν μαζί μας αυτό το υπέροχο ταξίδι: τους συναδέλφους, τους συνεργάτες μας και τους καταναλωτές. Χρόνια πολλά με υγεία σε όλους».Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η παρουσία μιας πρώην εργαζόμενης της Μασούτης, η οποία εργάστηκε στο συγκεκριμένο κατάστημα γιαμέχρι τη συνταξιοδότησή της. Με χαρά και συγκίνηση, βρέθηκε ξανά στον χώρο όπου πέρασε περισσότερες από τρεις δεκαετίες τηςΤο πρώτο σούπερ μάρκετ Μασούτης άνοιξε τοΣήμερα, το ίδιο κατάστημα απασχολεί 40 εργαζομένους, ενώ συνολικά το ανθρώπινο δυναμικό της Μασούτης αριθμείκαι το δίκτυό της αποτελείται απόΟι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν την εξέλιξη και την ανάπτυξη τηςΗ επετειακή συνάντηση στον χώρο όπου γράφτηκε η πρώτη σελίδα αυτής της ιστορίας έφερε μαζί την οικογένεια, τη διοίκηση και τους ανθρώπους της εταιρείας, συνδέονταςτης ελληνικής οικογενειακής επιχείρησης, μέσα από την παρουσία της τρίτης γενιάς της οικογένειας Μασούτη.