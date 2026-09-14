«Build It Better»: Η νέα καμπάνια της Revolut ανατρέπει το αφήγημα γύρω από το οικονομικό άγχος

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Η Revolut, η παγκόσμια fintech με περισσότερους από 75 εκατομμύρια πελάτες, ανακοίνωσε το λανσάρισμα της «Build It Better» - μιας ολοκληρωμένης παγκόσμιας retail καμπάνιας, η οποία θα αναπτυχθεί σταδιακά σε περισσότερες από 10 χώρες μέσα στη χρονιά, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.Με παρουσία σε τηλεόραση, YouTube και Meta, η καμπάνια - που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη δημιουργική εταιρεία Anomaly – ξεκινά από μια παγκόσμια πραγματικότητα: όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται, γνωρίζουν πώς είναι να ανησυχούν για τα χρήματα.Η καμπάνια «Build It Better» αλλάζει αυτή την αφήγηση, ενδυναμώνοντας τους καταναλωτές ώστε να αποκτήσουν τον έλεγχο των οικονομικών τους και του μέλλοντός τους. Στην καμπάνια, η Revolut λειτουργεί ως ο καταλύτης που δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να κάνουν περισσότερα: μια ολοκληρωμένη, υψηλών επιδόσεων χρηματοοικονομική πλατφόρμα που τους επιτρέπει να ξεπερνούν τα εμπόδια του παραδοσιακού τραπεζικού συστήματος και να διευρύνουν τις δυνατότητές τους.Το νέο κεντρικό διαφημιστικό σποτ της καμπάνιας «Build It Better», σε σκηνοθεσία του Leigh Powis, ακολουθεί ένα ζευγάρι καθώς έρχεται αντιμέτωπο με έναν αχανή λαβύρινθο ψηφιακής υπερπληροφόρησης και οικονομικής αβεβαιότητας. Όταν στρέφονται στην κάρτα Revolut, καταφέρνουν να ξεφύγουν από αυτή την ασφυκτική πραγματικότητα και μεταφέρονται αμέσως σε έναν φωτεινό κόσμο ελευθερίας, αισιοδοξίας και ουσιαστικής σύνδεσης.Με τη συμβολή του Jeremy Cox, διευθυντή φωτογραφίας του παγκόσμιου κινηματογραφικού φαινομένου τρόμου «Backrooms» της A24, η παραγωγή αξιοποιεί τη γλώσσα του κινηματογραφικού τρόμου για να αποδώσει οπτικά το παραλυτικό βάρος του σύγχρονου οικονομικού άγχους. Οι Cox και Powis δημιούργησαν έναν απόκοσμο, σουρεαλιστικό κόσμο, όπου το οικονομικό στρες παύει να είναι αόρατο, αξιοποιώντας μια ανησυχητική, μεθοριακή αισθητική για να αποτυπώσουν τη σύγχρονη αίσθηση εγκλωβισμού που προκαλούν οι οικονομικές ανησυχίες.Για να μεταφέρει αυτή την ψυχολογική πίεση στην οθόνη, το σποτ αφήνει στην άκρη τα συμβατικά green screens και βασίζεται σε τεράστια φυσικά σκηνικά, τα οποία κατασκευάστηκαν σε συνεργασία με την εταιρεία VFX 1080p, με έδρα τις Βρυξέλλες. Η ψυχολογική ένταση ενισχύεται από έναν αιχμηρό και ανατρεπτικό σχεδιασμό ήχου, τον οποίο δημιούργησε το βραβευμένο στούντιο μετα-παραγωγής ήχου 750mph (με επικεφαλής τους Sam Ashwell και Mike Bovill), ειδικά σχεδιασμένο ώστε να ξεχωρίζει ακόμη και μέσα στον θόρυβο της καθημερινότητας.Για να αποτυπωθεί οπτικά η στιγμή της απελευθέρωσης, κατά την οποία η Revolut απομακρύνει αυτό το άγχος, η κινηματογραφική γλώσσα της κάμερας αλλάζει δραματικά. Η κάμερα εγκαταλείπει τα αυστηρά και περιοριστικά κάδρα και περνά σε μια πιο ελεύθερη και ρευστή κινηματογράφηση, χαρίζοντας μια ζεστή, ανθρώπινη και οικεία οπτική σε έναν κόσμο που ανακτά την αισιοδοξία του μέσα από τον οικονομικό έλεγχο.δήλωσε: «Στη Revolut, δεν πιστεύουμε στους περιορισμούς που έχουν αποδεχθεί οι παραδοσιακές τράπεζες. Κάθε λειτουργία που αναπτύσσουμε έχει σχεδιαστεί για να περιορίζει τα εμπόδια και να αντικαθιστά το οικονομικό άγχος με απόλυτο έλεγχο. Με αυτή την καμπάνια, δείχνουμε στον κόσμο ότι κατανοούμε την καθημερινή απογοήτευση που προκαλεί η διαχείριση των χρημάτων μέσα από διαφορετικά εργαλεία, νομίσματα και χρεώσεις - και ότι μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να τα διαχειρίζονται όλα καλύτερα. Καθώς προχωρούμε με ταχύτητα προς τους 100 εκατομμύρια πελάτες, η αποστολή μας παραμένει ξεκάθαρη: να δημιουργήσουμε μια τραπεζική εμπειρία τόσο χωρίς σύνορα και τόσο φιλόδοξη όσο οι ίδιοι οι χρήστες μας.»δήλωσε: «Η Revolut έφερε μια φρέσκια οπτική και μια εντελώς διαφορετική ενέργεια στον τραπεζικό κλάδο και θέλαμε η καμπάνια να κάνει το ίδιο. Το “Build It Better” είναι η έκφραση αυτής της φιλοσοφίας. Αντιμετωπίζει κατά μέτωπο το οικονομικό άγχος που διαχέεται σε κάθε πτυχή της ζωής μας και το αποδομεί. Συνδυάζοντας την αισθητική του «Backrooms», το digital noir, εντυπωσιακά οπτικά εφέ και soul μουσική, δεν μοιάζει με τίποτα από όσα έχουμε δει μέχρι σήμερα στον κλάδο.»πρόσθεσε: «Δεν ήταν σε καμία περίπτωση η κλασική, άψογα γυρισμένη παραγωγή με green screen. Επιλέξαμε πραγματικά σκηνικά, τα οποία στη συνέχεια εμπλουτίστηκαν με επιπλέον οπτικά στοιχεία. Ήθελα να δημιουργήσω αυτή την αίσθηση ατέλειας, που θα μπορούσε να κάνει το κοινό να θέλει να μπει σε αυτόν τον κόσμο και να τον βάλει σε τάξη.»Η καμπάνια σηματοδοτεί το επόμενο βήμα της Revolut στην προσπάθειά της να εδραιωθεί ως η κύρια τραπεζική επιλογή των πελατών της. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται μετά από σημαντικές επενδύσεις στη διεθνή επέκταση της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών για την διεκδίκηση νέων αδειών λειτουργίας στις αγορές της Αμερικής, της ΕΜΕΑ, καθώς και της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού, συνεργασιών υψηλού προφίλ, όπως η Audi Revolut F1 Team και οι ανδρικές και γυναικείες ποδοσφαιρικές ομάδες της Manchester City, καθώς και της συνεχούς επέκτασης του χαρτοφυλακίου προϊόντων της σε παγκόσμιο επίπεδο. Το «Build It Better» αποτελεί καθοριστική στιγμή στην πορεία της Revolut, καθώς επιδιώκει να εδραιωθεί ως η κύρια τραπεζική επιλογή των καταναλωτών στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της πορείας της προς τους 100 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.