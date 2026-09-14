DELTA: Η σύγχρονη Ελλάδα στο τραπέζι, μέσα από ένα νέο μενού

Το βραβευμένο με δύο αστέρια Michelin εστιατόριο παρουσιάζει το νέο του μενού και επιστρέφει στην καρδιά της ελληνικής φύσης, αναζητώντας τη σύγχρονη γεύση της χώρας μέσα από τους τόπους, τις εποχές και τους ανθρώπους της