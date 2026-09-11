Acropolis Secret: Το πρώτο high-end εστιατόριο στην Αθήνα που βραβεύεται με την παγκόσμια διάκριση “Ambassador of Greek Cuisine®”

Μια νέα σημαντική διάκριση απέσπασε το Acropolis Secret, καθώς απέκτησε τον διεθνή τίτλο “Ambassador of Greek Cuisine® – Πρεσβευτής Ελληνικής Κουζίνας®” για το 2026 και το 2027