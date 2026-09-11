Acropolis Secret: Το πρώτο high-end εστιατόριο στην Αθήνα που βραβεύεται με την παγκόσμια διάκριση “Ambassador of Greek Cuisine®”
Acropolis Secret: Το πρώτο high-end εστιατόριο στην Αθήνα που βραβεύεται με την παγκόσμια διάκριση “Ambassador of Greek Cuisine®”
Μια νέα σημαντική διάκριση απέσπασε το Acropolis Secret, καθώς απέκτησε τον διεθνή τίτλο “Ambassador of Greek Cuisine® – Πρεσβευτής Ελληνικής Κουζίνας®” για το 2026 και το 2027
Με φόντο την Ακρόπολη, το Acropolis Secret -στο rooftop του Divani Palace Acropolis- έχει διαμορφώσει έναν ιδιαίτερο γαστρονομικό προορισμό στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, όπου η σύγχρονη ελληνική κουζίνα συναντά την υψηλή αισθητική και τη μοναδική ατμόσφαιρα του Ιερού Βράχου.
Η διάκριση “Ambassador of Greek Cuisine® – Πρεσβευτής Ελληνικής Κουζίνας®” συνιστά μια επίσημη πιστοποίηση του αναγνωρισμένου οργανισμού GREEK TASTE BEYOND BORDERS® GTBB και έρχεται να αναγνωρίσει τη γαστρονομική ταυτότητα του Acropolis Secret, μέσω της δέσμευσής του στην αυθεντικότητα, την ποιότητα και τη διεθνή προβολή της ελληνικής κουζίνας.
Η διαδικασία πιστοποίησης βασίζεται στο GTBB Prototype, το θεσμικό πρότυπο λειτουργίας του GREEK TASTE BEYOND BORDERS® GTBB, το οποίο καθορίζει το πλαίσιο, τα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης και τις απαιτήσεις που διέπουν την απονομή της πιστοποίησης. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη έγκριτης επιτροπής, αποτελούμενης από διεθνείς προσωπικότητες και επαγγελματίες με σημαντική παρουσία στον χώρο της γαστρονομίας, οι οποίοι συνδέονται με τους διεθνείς οργανισμούς AMBASSADORS OF TASTE FOR THE GLOBAL GASTRONOMY® (organization & guide) και AUTHENTIC WORLD TASTE® AWT (premium product certifiers), θυγατρικές νομικές οντότητες του GTBB.
Στο Acropolis Secret, τη γαστρονομική επιμέλεια έχει ο Executive Chef Κωνσταντίνος Αλεξιάδης, ο οποίος τιμήθηκε παράλληλα με τον τίτλο “Ambassador for Greek Gastronomy® – Χρυσό Μετάλλιο 2026”. Το μενού που έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει κλασικές αναφορές της ελληνικής κουζίνας, αλλά με σύγχρονη έκφραση. Χταποδοκεφτεδάκια με μους ταραμά, λαβράκι σχάρας με ζεστή πατατοσαλάτα και κάπαρη, κρεμώδης αστακομακαρονάδα, καθώς και δημιουργίες όπως το ελληνικό burger με γραβιέρα Κρήτης, πέστο πιπεριάς Φλωρίνης και κατίκι Δομοκού, συνθέτουν ένα μενού που αναδεικνύει ταυτόχρονα τη μοναδικότητα και την ποικιλία της ελληνικής γεύσης.
Πέρα όμως από το ίδιο το μενού, αυτό που κάνει το Acropolis Secret ξεχωριστό είναι η ατμόσφαιρα και ο ίδιος ο χώρος. Σε ένα περιβάλλον υψηλής αισθητικής και αρχιτεκτονικής μεγαλουργίας, εδώ κάθε γεύμα αποκτά μια ξεχωριστή διάσταση υπό το φως του Ιερού Βράχου με τον Παρθενώνα σε πρώτο πλάνο, και με πανοραμική θέα στο λόφο του Φιλοπάππου και το Ηρώδειο.
Από το φως της ημέρας μέχρι τη στιγμή που η Ακρόπολη φωτίζεται, η θέα λειτουργεί σαν ένα ζωντανό καρτ ποστάλ της Αθήνας, δημιουργώντας ένα σκηνικό που ανταγωνίζεται τη γαστρονομική εμπειρία.
Με τη νέα αυτή διεθνή διάκριση, το Acropolis Secret συνεχίζει να εξελίσσει τη δική του ταυτότητα, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη ελληνική γαστρονομία, μέσα από μια δημιουργική προσέγγιση που διατηρεί ζωντανή την ελληνική παράδοση, προτάσσει την αξία των ελληνικών προϊόντων και ενισχύει τη διεθνή προβολή της ελληνικής κουζίνας.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ: Latest News & Updates | Divani Palace Acropolis
Η διάκριση “Ambassador of Greek Cuisine® – Πρεσβευτής Ελληνικής Κουζίνας®” συνιστά μια επίσημη πιστοποίηση του αναγνωρισμένου οργανισμού GREEK TASTE BEYOND BORDERS® GTBB και έρχεται να αναγνωρίσει τη γαστρονομική ταυτότητα του Acropolis Secret, μέσω της δέσμευσής του στην αυθεντικότητα, την ποιότητα και τη διεθνή προβολή της ελληνικής κουζίνας.
Η διαδικασία πιστοποίησης βασίζεται στο GTBB Prototype, το θεσμικό πρότυπο λειτουργίας του GREEK TASTE BEYOND BORDERS® GTBB, το οποίο καθορίζει το πλαίσιο, τα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης και τις απαιτήσεις που διέπουν την απονομή της πιστοποίησης. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη έγκριτης επιτροπής, αποτελούμενης από διεθνείς προσωπικότητες και επαγγελματίες με σημαντική παρουσία στον χώρο της γαστρονομίας, οι οποίοι συνδέονται με τους διεθνείς οργανισμούς AMBASSADORS OF TASTE FOR THE GLOBAL GASTRONOMY® (organization & guide) και AUTHENTIC WORLD TASTE® AWT (premium product certifiers), θυγατρικές νομικές οντότητες του GTBB.
Στο Acropolis Secret, τη γαστρονομική επιμέλεια έχει ο Executive Chef Κωνσταντίνος Αλεξιάδης, ο οποίος τιμήθηκε παράλληλα με τον τίτλο “Ambassador for Greek Gastronomy® – Χρυσό Μετάλλιο 2026”. Το μενού που έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει κλασικές αναφορές της ελληνικής κουζίνας, αλλά με σύγχρονη έκφραση. Χταποδοκεφτεδάκια με μους ταραμά, λαβράκι σχάρας με ζεστή πατατοσαλάτα και κάπαρη, κρεμώδης αστακομακαρονάδα, καθώς και δημιουργίες όπως το ελληνικό burger με γραβιέρα Κρήτης, πέστο πιπεριάς Φλωρίνης και κατίκι Δομοκού, συνθέτουν ένα μενού που αναδεικνύει ταυτόχρονα τη μοναδικότητα και την ποικιλία της ελληνικής γεύσης.
Πέρα όμως από το ίδιο το μενού, αυτό που κάνει το Acropolis Secret ξεχωριστό είναι η ατμόσφαιρα και ο ίδιος ο χώρος. Σε ένα περιβάλλον υψηλής αισθητικής και αρχιτεκτονικής μεγαλουργίας, εδώ κάθε γεύμα αποκτά μια ξεχωριστή διάσταση υπό το φως του Ιερού Βράχου με τον Παρθενώνα σε πρώτο πλάνο, και με πανοραμική θέα στο λόφο του Φιλοπάππου και το Ηρώδειο.
Από το φως της ημέρας μέχρι τη στιγμή που η Ακρόπολη φωτίζεται, η θέα λειτουργεί σαν ένα ζωντανό καρτ ποστάλ της Αθήνας, δημιουργώντας ένα σκηνικό που ανταγωνίζεται τη γαστρονομική εμπειρία.
Με τη νέα αυτή διεθνή διάκριση, το Acropolis Secret συνεχίζει να εξελίσσει τη δική του ταυτότητα, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη ελληνική γαστρονομία, μέσα από μια δημιουργική προσέγγιση που διατηρεί ζωντανή την ελληνική παράδοση, προτάσσει την αξία των ελληνικών προϊόντων και ενισχύει τη διεθνή προβολή της ελληνικής κουζίνας.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ: Latest News & Updates | Divani Palace Acropolis
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