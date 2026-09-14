Έκθεση One Gaze, One Touch της Εύας Μπέρλερ

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Τι σημαίνει να αφήνεις ίχνη που ίσως κανείς δεν θα δει; Ποια είναι τα μικρά θαύματα της φύσης που γίνονται πρωταγωνιστές; Πόσες μεταμορφώσεις μπορεί να έχει αντικείμενο ή μία στιγμή; Σε αυτά τα ερωτήματα απαντά η βραβευμένη φωτογράφος Εύα Μπέρλερ, μέσα από μία τριλογία φωτογραφικών βιβλίων που όμως αποτελούν μία ενιαία διαδρομή και έχουν έναν ενιαίο σκοπό, να παρασύρουν τον θεατή στον κόσμο της καλλιτέχνη και να νιώσουν μια ανάπαυλα από τον σύγχρονο οπτικό θόρυβο.Η έκθεση One Gaze, One Touch, λειτουργεί σαν μνήμη αναδρομική, που ξεκινάει από το πρώτο της φωτογραφικό βιβλίο το 2022, με τίτλο “Little miracles” και τελειώνει με το τελευταίο της που κυκλοφορεί στις 18 Σεπτεμβρίου, με τίτλο "Lifted”. Η Εύα Μπέρλερ, κάνει την διαδρομή ανάποδα και περνάει από το ψηφιακό στοιχείο στο αναλογικό, δημιουργώντας ένα παιχνίδι ανάμεσα στα δύο, αναπλάθοντας την φωτογραφία και παράγοντας ένα μοναδικό έργο που δεν αναπαράγεται.Πρόκειται για μία τεχνική που μαγεύει την καλλιτέχνη και επιτρέπει έναν συνεχόμενο πειραματισμό. Έτσι η φωτογραφία χαράσσει νέα παράλληλη πορεία, που χαρακτηρίζεται από μία μοναδικότητα και μία οικειότητα, ενώ η διαδικασία θυμίζει αρκετά και την ίδια την πορεία του ανθρώπου, με τις συνεχείς εναλλαγές και μεταμορφώσεις.Όπως σημειώνει και η επιμελήτρια Ιωάννα Βασδέκη:«Σε μία εποχή όπου ολοένα και περισσότερο απομακρυνόμαστε από το χειροποίητο και στρεφόμαστε προς το ψηφιακό, η Εύα Μπέρλερ επιλέγει να επιστρέψει από το ψηφιακό στο χειροποίητο. Είναι μία πολύ ενδιαφέρουσα και συνάμα συναρπαστική διαδικασία, όχι μονάχα φωτογραφική αλλά και δημιουργική, καθώς και σε ένα βαθύτερο επίπεδο, ιδιαιτέρως φιλοσοφική.Όσοι έχουμε το ευτυχές (ή δυστυχές;) προνόμιο να έχουμε βιώσει την αναλογική και την ψηφιακή εποχή της ανθρωπότητας, αλλά και την - συχνά άτσαλη - μετάβαση από τη μία κατάσταση στην άλλη, μπορούμε να αντιληφθούμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εσωτερική μεταστροφή.Το βλέμμα μας σε τούτη την έκθεση άλλες φορές απoμακρύνεται κι άλλοτε πλησιάζει. Όμως ίσως την μεγαλύτερη ουσία να την βρίσκει κανείς εδώ στην εστίαση στο ανεπαίσθητο, στο κρυμμένο εκείνο το θεσπέσιο, το ποιητικό που υπάρχει γύρω μας καθημερινά - συνήθως απαρατήρητο.»