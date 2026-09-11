Novibet Volley League 2026-27 και Novibet League Cup Nikos Samaras 2026-27: Με την κλήρωση ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση

Παντελής Ταρνατόρος, Νίκος Παπαδόγλου, Γιώργος Μαυρωτάς

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Νίκος Παπαδόγλου, General Manager της Novibet

Ένα διευρυμένο και αναβαθμισμένο πρωτάθλημα

Η φετινή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο εντυπωσιακό Κτήμα Νάσιουτζικ (Νasioutzik Μansion) στα Σπάτα, τιμώντας με τον ιδανικότερο τρόπο τα 20 χρόνια από την ίδρυση της Ένωσης Σωματείων Αμειβομένων Πετοσφαιριστών (ΕΣΑΠ) (2006-2026) και τα 57 χρόνια από την καθιέρωση των Πανελληνίων πρωταθλημάτων ανδρικού βόλεϊ (1969-2026).Το «παρών» έδωσαν μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, η ηγεσία της διοργανώτριας αρχής, της Ένωσης Σωματείων Αμειβομένων Πετοσφαιριστών (ΕΣΑΠ), και ο πρόεδρος του Δ.Σ. Παντελής Ταρνατόρος, ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (ΕΟΠΕ) Γιώργος Καραμπέτσος, ο General Manager της Novibet Νίκος Παπαδόγλου, οι πρόεδροι και στελέχη συλλόγων και των ΤΑΑ, των διοικήσεων της ΟΔΒΕ και του ΣΕΠΠΕ, προπονητές, αθλητές, διαιτητές, εκπρόσωποι της ΓΓΑ, των χορηγών και υποστηρικτών αλλά και εκπρόσωποι του Τύπου.Κατά τον χαιρετισμό του, ο, αναφέρθηκε στις προσδοκίες για μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική σεζόν και ευχαρίστησε τηγια τη συνεργασία και τη διαχρονική στήριξή της στη διοργάνωση.Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο, ο οποίος στάθηκε στην ανοδική πορεία του ελληνικού βόλεϊ, τόσο σε εθνικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία της οικονομικής ενίσχυσης των συλλόγων μέσω των εσόδων από τη φορολόγηση των κερδών των παικτών τυχερών παιγνίων, καθώς και στη συμβολή της παρουσίας νέων μεγάλων χορηγών στην περαιτέρω ανάπτυξη του αθλήματος.Από την πλευρά του, ο, τόνισε πως πλέον το ελληνικό βόλεϊ έχει καθιερωθεί στην ελίτ του αθλήματος διεθνώς. Αναφέρθηκε στις μεγάλες επιτυχίες των Εθνικών ομάδων στους Μεσογειακούς Αγώνες και στην παρουσία της Εθνικής Γυναικών στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, εκφράζοντας παράλληλα τη βεβαιότητα πως, για δεύτερη φορά στην ιστορία του αθλήματος, θα έχουμε μαζί τις Εθνικές ομάδες Ανδρών και Γυναικών στην τελική φάση των Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων., αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους η εταιρεία έχει επιλέξει να επενδύσει στο ελληνικό βόλεϊ, στη δυναμική και τις μεγάλες προοπτικές που παρουσιάζει το άθλημα, καθώς και στο, το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς της, μέσα από το οποίο η εταιρεία στηρίζει τον ελληνικό αθλητισμό τα τελευταία χρόνια. Όσον αφορά στο αποτύπωμα της συνεργασίαςσε βάθος χρόνου, υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από τα γεμάτα γήπεδα, και τη δημιουργία ενός προϊόντος ελκυστικού για τη νέα γενιά αθλητών.επιστρέφει τη φετινή σεζόν σε πρωτάθλημα 12 ομάδων, με την πρώτη αγωνιστική να έχει προγραμματιστεί για τις 24 Οκτωβρίου 2026.