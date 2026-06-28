Οι νέες κάμερες AI δείχνουν καθαρά να στέλνεις SMS στα 300 χλμ./ώρα
Οι νέες κάμερες AI δείχνουν καθαρά να στέλνεις SMS στα 300 χλμ./ώρα
Η τεχνολογία προχωρά ραγδαία, και τώρα υπάρχουν κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης που καταγράφουν καθαρά τα αυτοκίνητα σε ταχύτητες μέχρι 300 χλμ/ώρα. Μάλιστα, έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή.
Η τεχνολογία προχωρά ραγδαία, και τώρα υπάρχουν κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης που καταγράφουν καθαρά τα αυτοκίνητα σε ταχύτητες μέχρι 300 χλμ/ώρα. Μάλιστα, έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή.
UPD:
Οι κάμερες AI βρίσκονται στο κέντρο της συζήτησης τους τελευταίους μήνες, με τη χώρα μας να έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρμογή τους. Οι απόψεις για αυτές διίστανται παγκοσμίως, με τους μισούς να κάνουν λόγο για ένα καλό μέτρο που θα μειώσει τα ατυχήματα, και τους άλλους μισούς να θεωρούν πως είναι άλλο ένα βήμα προς τη συνεχή παρακολούθηση και το Μεγάλο Αδελφό που είχε προβλέψει ο Όργουελ.
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UPD:
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