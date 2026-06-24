bwin: Η αποθέωση της κλασικής ιστιοπλοΐας στο Spetses Classic Yacht Regatta!

Για 7η συνεχόμενη χρονιά, η bwin αποτέλεσε τον Χορηγό του Spetses Classic Yacht Regatta, έναν από τους σημαντικότερους αγώνες κλασικής ιστιοπλοΐας στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο