Η Allwyn και οι 5 κορυφαίες αθλητικές ομοσπονδίες στην Ελλάδα ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα κοινό όραμα

Η λαμπερή εκδήλωση της Allwyn

Στην πάνω σειρά: Κυριάκος Γιαννόπουλος, Νίκος Ξυλούρης, Πάνος Βελέντζας, Νικόλ Παυλοπούλου και Απόστολος Χρήστου. Στην κάτω σειρά: Μάκης Γκαγκάτσης, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, Βασίλης Τοροσίδης, Τάσος Μπακασέτας και Μαρία Καπνίση

Νίκος Ζήσης, Βασίλης Τολιόπουλος, Άρτεμις Σπανού, Βαγγέλης Λιόλιος και Βασίλης Σπανούλης

Βλαδίμηρος Ανδρεάδης, Χάρης Αλιβιζάτος, Σωτήρης Γκαραγκάνης, Παναγιώτα Δόση, Δημήτρης Χαλβατζάρας, Κώστας Κεντέρης, Τατιάνα Γκούσιν, Αντώνης Μέρλος και Γιώργος Πομάσκι

Θανάσης Πρωτοψάλτης, Μάριος Γκιούρδας, Κώστας Χριστοφιδέλης, Λαμπρινή Κωνσταντινίδου και Γιώργος Καραμπέτσος

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas, Jan Karas

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas, Οδυσσέας Χριστοφόρου

Jan Karas, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas και Lukas Antos, Chief Customer Officer της Allwyn Hellas

Γιάννης Διανέλλου, CEO της Tora Wallet και Φώτης Ζησιμόπουλος, Chief Sales & Marketing Allwyn Stores Officer

Ντορέττα Παπαδημητρίου και Βασίλης Σπανούλης

Αλέξης Καλογερόπουλος, Τάσος Μπακασέτας και Δημήτρης Καλοσκάμης

Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Νίκος Ζήσης, Βασίλης Τολιόπουλος, Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Βασίλης Σπανούλης

Γιώργος Ζούμας και Kamil Ziegler

Γιώργος Καπουτζίδης, Πηνελόπη Αναστασοπούλου και Κατερίνα Ζαρίφη

Νάγια Πλάκα, Νίκος Γιαννουλίδης, Βάσω Λασκαράκη και Γιώργος Καπουτζίδης

Μανώλης Σταυρουλάκης, Γιώργος Καπουτζίδης, Γιώργος Ζούμας, Γιώργος Σβώλης

Γιάννης Τσιμιτσέλης

Μελέτης Ηλίας

Γιώργος Πομάσκι

Κλείσιμο

Μαριέλλα Φασούλα και Άρτεμις Σπανού

Νίκος Παπαγγελής, Απόστολος Χρήστου, Χάρης Αλιβιζάτος και Κωνσταντίνος Εγγλεζάκης

Δέσποινα Γεωργιάδου, Βασίλης Παντελεάκης, Έλενα Παπασταματοπούλου και Νίκος Παπαγγελής

Ο Άγγελος Χαριστέας με τη σύντροφό του

Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, Φαίη Μπακοδήμου, Αριστέα Τοντάι και Μάρθα Ανθούλη

Γιώργος Καπουτζίδης και Θανάσης Πασσάς

Δήμος Ντικούδης και Σοφοκλής Σχορτσανίτης

Η λαμπερή εκδήλωση της Allwyn

Χρήστος Σωτηρακόπουλος και Τάκης Φύσσας

Λάμπρος Παπακώστας

Οι πέντε μεγαλύτερες αθλητικές ομοσπονδίες της Ελλάδας βρέθηκαν για πρώτη φορά μαζί, στη λαμπερή εκδήλωση που πραγματοποίησε η Allwyn, χορηγός των εθνικών ομάδων σε μπάσκετ, ποδόσφαιρο, κολύμβηση, βόλεϊ και στίβο. Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026, αποτέλεσε μια πραγματική γιορτή του αθλητισμού και έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας, με βάση το κοινό όραμα για την ανάπτυξη και την εξέλιξη του ελληνικού αθλητισμού και συνοδοιπόρο την Allwyn. Το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι των ομοσπονδιών, αθλητές που αγωνίζονται με το εθνόσημο, καθώς και προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού, του καλλιτεχνικού κόσμου και των media.Ως χορηγός της ΕΟΚ, της ΕΟΠΕ, της ΕΠΟ, της ΚΟΕ και του ΣΕΓΑΣ, η Allwyn διαδραματίζει ενεργό και ουσιαστικό ρόλο στην ενίσχυση του ελληνικού αθλητισμού. Στηρίζει έμπρακτα κάθε προσπάθεια των αθλητών, αναδεικνύει τους ανθρώπους πίσω από την επιτυχία και δημιουργεί ουσιαστικές συνδέσεις με τους φιλάθλους, μέσα από αυθεντικές εμπειρίες και μοναδικές συγκινήσεις. Φιλοδοξία της Allwyn είναι να συμβάλλει στο μέλλον του ελληνικού αθλητισμού, επιταχύνοντας την ανάπτυξή του. Απώτερος στόχος είναι ο αθλητισμός να εμπνέει, να ενώνει, να ψυχαγωγεί και να δημιουργεί πρότυπα και ευκαιρίες για τις νεότερες γενιές.Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas,, δήλωσε: «O αθλητισμός είναι στο DNA μας. Έχουμε χτίσει μια τεράστια κληρονομιά. Είμαστε δίπλα στους αθλητές και τις εθνικές ομάδες σε μεγάλες επιτυχίες. Είμαστε πάντα δίπλα στους φιλάθλους, με ξεχωριστές εμπειρίες και μεγάλες συγκινήσεις. Απόψε, η σχέση της Allwyn με τον αθλητισμό γίνεται ακόμα πιο δυνατή. Μαζί, χτίζουμε το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού! Και είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρουμε πολλά, σε συνεργασία με τα στελέχη των ομοσπονδιών και με τους αθλητές που μας κάνουν περήφανους στην πρώτη γραμμή!»Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas, Οδυσσέας Χριστοφόρου, τόνισε: Η συνεργασία μας και με τις πέντε ομοσπονδίες ξεπερνά τα στενά όρια μιας χορηγίας. Αφορά κοινές αξίες. Αφορά τις εμπειρίες των φιλάθλων. Αφορά τη σύνδεση του αθλητισμού με την κοινωνία. Είμαι σίγουρος ότι μας περιμένουν σπουδαία πράγματα. Η αποψινή εκδήλωση, λοιπόν, είναι η αφετηρία για το μέλλον!»