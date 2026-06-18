Η Ολυμπιακή Ημέρα στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας με ελεύθερη είσοδο και δωρεάν περιηγήσεις
Η Ολυμπιακή Ημέρα στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας με ελεύθερη είσοδο και δωρεάν περιηγήσεις
Το Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας γιορτάζει την Ολυμπιακή Ημέρα την Τρίτη 23 Ιουνίου και συμμετέχει στην παγκόσμια πρωτοβουλία της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας «Let’s Move», προσφέροντας ελεύθερη είσοδο και δωρεάν ομαδικές περιηγήσεις
Ειδικότερα, την Τρίτη 23 Ιουνίου οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου μέσα από δύο δωρεάν ομαδικές περιηγήσεις διάρκειας μίας ώρας, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 13:00 και στις 14:00. Για τη συμμετοχή είναι απαραίτητη η τηλεφωνική προκράτηση θέσης στο τηλέφωνο: +30 210 6885 560.
Εμπνευσμένο από τις αξίες του Ολυμπισμού, το μήνυμα «Let’s Move» αναδεικνύει τη σημασία της κίνησης και της φυσικής δραστηριότητας στην καθημερινή ζωή και παροτρύνει ανθρώπους κάθε ηλικίας να κάνουν ένα βήμα προς έναν πιο ενεργό και υγιεινό τρόπο ζωής. Είτε πρόκειται για άθληση, είτε για μια μικρή αλλαγή στην καθημερινότητά μας, η φυσική δραστηριότητα συμβάλλει ουσιαστικά στην ευεξία, την υγεία και την καλύτερη ποιότητα ζωής.
Μέσα από τη μόνιμη έκθεσή του, το Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας προσκαλεί το κοινό να γιορτάσει την Ολυμπιακή Ημέρα και να ανακαλύψει την Ολυμπιακή ιστορία, από τους μύθους της αρχαιότητας και την αναβίωση των Αγώνων το 1896 έως τη σύγχρονη εποχή, μέσα από μια ξεχωριστή μουσειακή εμπειρία που συνδυάζει αυθεντικά εκθέματα, αρχειακό υλικό, Ολυμπιακά κειμήλια, σπάνιο οπτικοακουστικό περιεχόμενο, διαδραστικές εφαρμογές και προσωπικές ιστορίες αθλητών, αναδεικνύοντας τη διαχρονική διαδρομή της Ολυμπιακής Ιδέας.
Η Ολυμπιακή Ημέρα αποτελεί μια παγκόσμια γιορτή αθλητισμού, συμμετοχής και ευεξίας που αναδεικνύει τη διαχρονική δύναμη των Ολυμπιακών αξιών. Το Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας προσκαλεί το κοινό να αντλήσει έμπνευση από το Ολυμπιακό ιδεώδες και να ανακαλύψει πώς οι Ολυμπιακές αξίες παραμένουν ζωντανές και πιο επίκαιρες από ποτέ, μέσα από μια εμπειρία που συνδυάζει γνώση, έμπνευση και δράση.
Μάθετε περισσότερα για το Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας στην επίσημη ιστοσελίδα του https://athensolympicmuseum.org
Εμπνευσμένο από τις αξίες του Ολυμπισμού, το μήνυμα «Let’s Move» αναδεικνύει τη σημασία της κίνησης και της φυσικής δραστηριότητας στην καθημερινή ζωή και παροτρύνει ανθρώπους κάθε ηλικίας να κάνουν ένα βήμα προς έναν πιο ενεργό και υγιεινό τρόπο ζωής. Είτε πρόκειται για άθληση, είτε για μια μικρή αλλαγή στην καθημερινότητά μας, η φυσική δραστηριότητα συμβάλλει ουσιαστικά στην ευεξία, την υγεία και την καλύτερη ποιότητα ζωής.
Μέσα από τη μόνιμη έκθεσή του, το Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας προσκαλεί το κοινό να γιορτάσει την Ολυμπιακή Ημέρα και να ανακαλύψει την Ολυμπιακή ιστορία, από τους μύθους της αρχαιότητας και την αναβίωση των Αγώνων το 1896 έως τη σύγχρονη εποχή, μέσα από μια ξεχωριστή μουσειακή εμπειρία που συνδυάζει αυθεντικά εκθέματα, αρχειακό υλικό, Ολυμπιακά κειμήλια, σπάνιο οπτικοακουστικό περιεχόμενο, διαδραστικές εφαρμογές και προσωπικές ιστορίες αθλητών, αναδεικνύοντας τη διαχρονική διαδρομή της Ολυμπιακής Ιδέας.
Η Ολυμπιακή Ημέρα αποτελεί μια παγκόσμια γιορτή αθλητισμού, συμμετοχής και ευεξίας που αναδεικνύει τη διαχρονική δύναμη των Ολυμπιακών αξιών. Το Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας προσκαλεί το κοινό να αντλήσει έμπνευση από το Ολυμπιακό ιδεώδες και να ανακαλύψει πώς οι Ολυμπιακές αξίες παραμένουν ζωντανές και πιο επίκαιρες από ποτέ, μέσα από μια εμπειρία που συνδυάζει γνώση, έμπνευση και δράση.
Μάθετε περισσότερα για το Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας στην επίσημη ιστοσελίδα του https://athensolympicmuseum.org
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