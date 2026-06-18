Η Ολυμπιακή Ημέρα στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας με ελεύθερη είσοδο και δωρεάν περιηγήσεις

Το Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας γιορτάζει την Ολυμπιακή Ημέρα την Τρίτη 23 Ιουνίου και συμμετέχει στην παγκόσμια πρωτοβουλία της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας «Let’s Move», προσφέροντας ελεύθερη είσοδο και δωρεάν ομαδικές περιηγήσεις