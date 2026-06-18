Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Η ΕΕΑΑ μέσα από τη νέα της 360ο καμπάνια αναδεικνύει την Ανακύκλωση Συσκευασιών στους Μπλε Κάδους και Μπλε Κώδωνες ως στάση ζωής

Με κεντρικό μήνυμα, η νέα καμπάνια της ΕΕΑΑ καλεί τους πολίτες να μετατρέψουν την περιβαλλοντική ευαισθησία σε καθημερινή πράξη. Σε μια εποχή όπου η βιωσιμότητα αποτελεί συλλογική ευθύνη, η ανακύκλωση αναδεικνύεται ως μία από τις πιο απλές αλλά και πιο ουσιαστικές επιλογές που μπορεί να κάνει ο καθένας μας. Γιατί η πραγματική αλλαγή ξεκινά από τις συνήθειες μας καιείναι μια μικρή πράξη με μεγάλη αξία για το περιβάλλον. Η ΕΕΑΑ υπενθυμίζει ότι η Ανακύκλωση Συσκευασιών δεν απαιτεί μεγάλες θυσίες, αλλά. Είναι μια απλή πράξη με ουσιαστικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, που μπορεί να γίνει μέρος της καθημερινής μας ζωής.Η καμπάνια υλοποιείται μέσα από ένα ολοκληρωμένο και πολυδιάστατο, αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα μέσων και δράσεων με στόχο τη μέγιστη δυνατή απήχηση στο κοινό. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει παρουσία σε. Παράλληλα, το μήνυμα της Ανακύκλωσης Συσκευασιών ταξιδεύει στο επιβατικό κοινό μέσα από διαφημιστικά μηνύματα στο Μετρό, ενώ ενισχύεται περαιτέρω μέσω της προβολής δημιουργικών εικαστικών και ταινίας μικρού μήκους σεΗ καμπάνια πλαισιώνεται επίσης από στοχευμένο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και απόπου υλοποιούνται σεσε όλη τη χώρα, φέρνοντας το μήνυμα της ανακύκλωσης ακόμα πιο κοντά στους πολίτες. Σημαντικό μέρος των ενεργειών αποτελούν η κεντρική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στονστις 5 Ιουνίου, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, καθώς και η διήμερη εκδήλωση σε μεγάλοστις 6 και 7 Ιουνίου, όπου μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια σειρά από διαδραστικά ψηφιακά παιχνίδια και δραστηριότητες με επίκεντρο την Ανακύκλωση Συσκευασιών.Η νέα καμπάνια αναπτύσσεται γύρω από, με σκοπό να ενισχύσει τη γνώση και τη συμμετοχή των πολιτών στην Ανακύκλωση Συσκευασιών. Ο πρώτος πυλώνας εστιάζει στο, παρέχοντας σαφείς και κατανοητές πληροφορίες για τα υλικά που τοποθετούνται στους, όπως είναι συσκευασίες από. Ο δεύτερος πυλώνας εξηγεί, αναδεικνύοντας τα σημαντικάτης Ανακύκλωσης Συσκευασιών για το. Ο τρίτος πυλώνας επικεντρώνεται στο, προσφέροντας πρακτικές και εύκολες οδηγίες για τη σωστή διαλογή και απόρριψη των συσκευασιών, με στόχο τητης Ανακύκλωσης Συσκευασιών και τηΣε αυτό το πλαίσιο, ο κ., δήλωσε: «Εδώ και 25 χρόνια, η ΕΕΑΑ επενδύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, με στόχο την ενίσχυση της Ανακύκλωσης Συσκευασιών. Μέσα από τη νέα μας καμπάνια, αναδεικνύουμε ότι η ανακύκλωση αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία που διαθέτουμε για να μειώσουμε τα απορρίμματα, να εξοικονομήσουμε πολύτιμους πόρους και να συμβάλουμε έμπρακτα στην προστασία του περιβάλλοντος. Σήμερα δεν χρειαζόμαστε περισσότερα λόγια για το περιβάλλον. Χρειαζόμαστε περισσότερη δράση. Η συμμετοχή κάθε πολίτη μετράει και κάθε συσκευασία που απορρίπτεται στους Μπλε Κάδους και Μπλε Κώδωνες αποτελεί μια συνειδητή επιλογή για ένα καλύτερο μέλλον. Γιατί η Ανακύκλωση Συσκευασιών δεν είναι τάση. Είναι στάση ζωής. Και είναι στο χέρι όλων μας να την κάνουμε καθημερινή πράξη.»