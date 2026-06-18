Η ΑΒ Βασιλόπουλος έφερε τη γεύση της ισορροπημένης διατροφής στο BeWell Festival
Η ΑΒ Βασιλόπουλος έφερε τη γεύση της ισορροπημένης διατροφής στο BeWell Festival
Στο μεγαλύτερο wellness event της Ελλάδας, η ΑΒ υποδέχθηκε τους επισκέπτες με γευστικές δοκιμές, διαδραστικά challenges και προτάσεις για έναν πιο ισορροπημένο τρόπο ζωής
Η ΑΒ Βασιλόπουλος συμμετείχε ως Χρυσός Χορηγός στο BeWell Festival 2026, το μεγαλύτερο fitness & wellness festival της Ευρώπης, που πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Ιουνίου, στο ΟΑΚΑ. Σε μια διοργάνωση αφιερωμένη στην άσκηση, την ευεξία και την καλύτερη καθημερινότητα, η εταιρεία έδωσε το δικό της παρών, αναδεικνύοντας προϊόντα και επιλογές που κάνουν τη φροντίδα του εαυτού πιο απλή, πιο απολαυστική και πιο προσιτή και προσβάσιμη σε όλους.
Στο ειδικά διαμορφωμένο booth της ΑΒ, το κοινό είχε την ευκαιρία να γνωρίσει αποκλειστικά προϊόντα που συνδέονται με τη διατροφή και το wellness, με έμφαση στη σειρά Nature’s Promise. Η Nature’s Promise έρχεται αποκλειστικά στα ΑΒ για να προσφέρει μια σειρά από εξαιρετικής ποιότητας βιολογικά, λειτουργικά και οικολογικά προϊόντα που υποστηρίζουν έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Μέσα από γευστικές δοκιμές προϊόντων, φρέσκες προτάσεις και διαδραστικές εμπειρίες, η εταιρεία έφερε πιο κοντά στους καταναλωτές πρακτικές λύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας, από το πρωινό και το snack, μέχρι το οικογενειακό τραπέζι.
Η εμπειρία της ΑΒ στο BeWell Festival είχε έντονα βιωματικό χαρακτήρα. Στο AB Bicycle Smoothie Race με παρουσιαστή τον Παναγιώτη Χατζηδάκη οι επισκέπτες έφτιαξαν smoothies κάνοντας ποδήλατο, συνδυάζοντας την κίνηση με τη διασκέδαση και κερδίζοντας δωροεπιταγές ΑΒ. Στο Blind Taste Challenge με τον τεχνολόγο τροφίμων Super Mario, έλαβαν μέρος σε μια διαφορετική δοκιμή με υγιεινές έτοιμες επιλογές και ενημερώθηκαν για τη σωστή συντήρηση των θρεπτικών συστατικών των τροφίμων, ενώ μέσα από τη δράση «Υγιεινές συνταγές για μικρούς σεφ» με την Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου του Kidchen, τα παιδιά ανακάλυψαν με απλό και δημιουργικό τρόπο τη σημασία των καλών διατροφικών συνηθειών.
Παράλληλα, η ΑΒ φιλοξένησε θεματικές ομιλίες γύρω από τη σχέση διατροφής, συναισθημάτων και αυτοφροντίδας. Οι ενότητες εστίασαν στο πώς τα συναισθήματα επηρεάζουν τις επιλογές φαγητού, στη σημασία της συναισθηματικής ρύθμισης, στη διαμόρφωση διατροφικών μοτίβων από την παιδική ηλικία, καθώς και σε τρόπους διαχείρισης του emotional eating. Τις ομιλίες πραγματοποίησαν οι Μαρία Γιαννοπούλου, Μαρία Αποστολοπούλου, Δανάη Παπαδοπούλου και Μαριτίνα Παντολέοντος, προσφέροντας στους συμμετέχοντες χρήσιμες γνώσεις και πρακτικές συμβουλές για την καθημερινότητά τους.
Ταυτόχρονα, το AB Food Truck προσέφερε χυμούς και smoothies Nature’s Promise, Nature’s Promise snacks, φρέσκες επιλογές όπως σαλάτες με λαχανικά από τον Κήπο Ξάνθης, καθώς και δροσερή φρέσκια λεμονάδα, ενισχύοντας την εμπειρία του festival με προτάσεις που συνδυάζουν γεύση και ευεξία. Το photo booth, τα προσωρινά fruit & veggie tattoos και οι διαδραστικές εκπλήξεις συμπλήρωσαν την παρουσία της ΑΒ, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ανοιχτό, φιλικό και συμμετοχικό για μικρούς και μεγάλους.
Με προϊόντα που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και προσβασιμότητα, αλλά και με πρωτοβουλίες που μετατρέπουν την ενημέρωση σε εμπειρία, η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα σε κάθε οικογένεια, προσφέροντας επιλογές για μια πιο ισορροπημένη καθημερινότητα — και κάτι παραπάνω.
Στο ειδικά διαμορφωμένο booth της ΑΒ, το κοινό είχε την ευκαιρία να γνωρίσει αποκλειστικά προϊόντα που συνδέονται με τη διατροφή και το wellness, με έμφαση στη σειρά Nature’s Promise. Η Nature’s Promise έρχεται αποκλειστικά στα ΑΒ για να προσφέρει μια σειρά από εξαιρετικής ποιότητας βιολογικά, λειτουργικά και οικολογικά προϊόντα που υποστηρίζουν έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Μέσα από γευστικές δοκιμές προϊόντων, φρέσκες προτάσεις και διαδραστικές εμπειρίες, η εταιρεία έφερε πιο κοντά στους καταναλωτές πρακτικές λύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας, από το πρωινό και το snack, μέχρι το οικογενειακό τραπέζι.
Η εμπειρία της ΑΒ στο BeWell Festival είχε έντονα βιωματικό χαρακτήρα. Στο AB Bicycle Smoothie Race με παρουσιαστή τον Παναγιώτη Χατζηδάκη οι επισκέπτες έφτιαξαν smoothies κάνοντας ποδήλατο, συνδυάζοντας την κίνηση με τη διασκέδαση και κερδίζοντας δωροεπιταγές ΑΒ. Στο Blind Taste Challenge με τον τεχνολόγο τροφίμων Super Mario, έλαβαν μέρος σε μια διαφορετική δοκιμή με υγιεινές έτοιμες επιλογές και ενημερώθηκαν για τη σωστή συντήρηση των θρεπτικών συστατικών των τροφίμων, ενώ μέσα από τη δράση «Υγιεινές συνταγές για μικρούς σεφ» με την Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου του Kidchen, τα παιδιά ανακάλυψαν με απλό και δημιουργικό τρόπο τη σημασία των καλών διατροφικών συνηθειών.
Παράλληλα, η ΑΒ φιλοξένησε θεματικές ομιλίες γύρω από τη σχέση διατροφής, συναισθημάτων και αυτοφροντίδας. Οι ενότητες εστίασαν στο πώς τα συναισθήματα επηρεάζουν τις επιλογές φαγητού, στη σημασία της συναισθηματικής ρύθμισης, στη διαμόρφωση διατροφικών μοτίβων από την παιδική ηλικία, καθώς και σε τρόπους διαχείρισης του emotional eating. Τις ομιλίες πραγματοποίησαν οι Μαρία Γιαννοπούλου, Μαρία Αποστολοπούλου, Δανάη Παπαδοπούλου και Μαριτίνα Παντολέοντος, προσφέροντας στους συμμετέχοντες χρήσιμες γνώσεις και πρακτικές συμβουλές για την καθημερινότητά τους.
Ταυτόχρονα, το AB Food Truck προσέφερε χυμούς και smoothies Nature’s Promise, Nature’s Promise snacks, φρέσκες επιλογές όπως σαλάτες με λαχανικά από τον Κήπο Ξάνθης, καθώς και δροσερή φρέσκια λεμονάδα, ενισχύοντας την εμπειρία του festival με προτάσεις που συνδυάζουν γεύση και ευεξία. Το photo booth, τα προσωρινά fruit & veggie tattoos και οι διαδραστικές εκπλήξεις συμπλήρωσαν την παρουσία της ΑΒ, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ανοιχτό, φιλικό και συμμετοχικό για μικρούς και μεγάλους.
Με προϊόντα που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και προσβασιμότητα, αλλά και με πρωτοβουλίες που μετατρέπουν την ενημέρωση σε εμπειρία, η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα σε κάθε οικογένεια, προσφέροντας επιλογές για μια πιο ισορροπημένη καθημερινότητα — και κάτι παραπάνω.
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