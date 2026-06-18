Η ΑΒ Βασιλόπουλος έφερε τη γεύση της ισορροπημένης διατροφής στο BeWell Festival

Στο μεγαλύτερο wellness event της Ελλάδας, η ΑΒ υποδέχθηκε τους επισκέπτες με γευστικές δοκιμές, διαδραστικά challenges και προτάσεις για έναν πιο ισορροπημένο τρόπο ζωής