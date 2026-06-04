Το BeWell Festival 2026 by Allwyn ανοίγει τις πύλες του αυτό το Σαββατοκύριακο στο ΟΑΚΑ με τον Ulisses Jr, το Allwyn Challenge Field και τη Wim Hof Method Workshops από τον Άλκη Ντουσόπουλο

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Για δύο ημέρες, χιλιάδες επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν ένα μοναδικό wellness experience που συνδυάζει fitness, recovery, mental wellbeing, προσωπική ανάπτυξη, διατροφή, τεχνολογία, ψυχαγωγία και ανθρώπινη σύνδεση μέσα από δεκάδες activations, workouts, workshops και βιωματικές εμπειρίες.Ανάμεσα στα κορυφαία highlights της φετινής διοργάνωσης ξεχωρίζουν τρεις εμπειρίες που αναμένεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του κοινού και να δημιουργήσουν τις πιο δυνατές στιγμές του φεστιβάλ.Στην καρδιά του BeWell Festival 2026 by Allwyn, η Allwyn Greece δημιουργεί το Allwyn Challenge Field, μία εντυπωσιακή αγωνιστική obstacle course εμπειρία εμπνευσμένη από τα μεγαλύτερα challenge formats παγκοσμίως.Οι συμμετέχοντες θα διαγωνίζονται σε παράλληλες διαδρομές γεμάτες εμπόδια, ταχύτητα, ισορροπία και αντοχή, διεκδικώντας την καλύτερη επίδοση και μία θέση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής.Το διήμερο θα κορυφωθεί με τον μεγάλο τελικό που θα παρουσιάσει ο Σάκης Τανιμανίδης, μετατρέποντας το Challenge Field σε ένα από τα πιο θεαματικά σημεία ολόκληρης της διοργάνωσης.Οι νικητές θα κερδίσουν μοναδικά δώρα και το μεγάλο έπαθλο, ένα ονειρικό wellness retreat στην Ασία, προσφορά της Allwyn.Για πρώτη φορά στο BeWell Festival 2026 by Allwyn, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον Ulisses Jr, έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους fitness personalities στον κόσμο. Ο 4 φορές MuscleMania Pro World Champion, body transformation coach και celebrity trainer έχει εμπνεύσει εκατομμύρια ανθρώπους διεθνώς μέσα από το έργο του, ενώ θεωρείται μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του σύγχρονου fitness movement.Με περισσότερα από 24 διεθνή βραβεία και πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση αθλητών, celebrities και υψηλόβαθμων στελεχών, ο Ulisses Jr θα βρεθεί στο BeWell Stage, την καρδιά του φεστιβάλ, για αποκλειστικά workout sessions και εμφανίσεις που αναμένεται να αποτελέσουν σημείο αναφοράς της φετινής διοργάνωσης.Με φιλοσοφία ζωής το «Dedication Has No Limitation», θα μοιραστεί με το κοινό τις αρχές που τον οδήγησαν στην κορυφή, μεταφέροντας μηνύματα πειθαρχίας, συνέπειας και προσωπικής εξέλιξης.Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το BeWell Festival 2026 by Allwyn, υποδέχεται τον Άλκη Ντουσόπουλο - Alkis On The Rocks - πιστοποιημένο Wim Hof Method Instructor, μοναδικό σε Advanced επίπεδο στην Ελλάδα.Μέσα από μία ξεχωριστή βιωματική εμπειρία, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τη διάσημη μέθοδο του Wim Hof, η οποία βασίζεται σε τρεις θεμελιώδεις πυλώνες: την αναπνοή, την ελεγχόμενη έκθεση στο κρύο και τη δύναμη της συνειδητής νοητικής εστίασης.Η εμπειρία περιλαμβάνει καθοδηγούμενες συνεδρίες αναπνοών, ice baths και επιστημονική παρουσίαση γύρω από τους μηχανισμούς του ανθρώπινου σώματος, όπως επίσης τη σύνδεση σώματος και νου.Με εκπαίδευση στην Πολωνία, την Ολλανδία, τη Γαλλία και την Ισπανία και έχοντας εξελιχθεί σε Advanced Instructor της Wim Hof Method, ο Άλκης Ντουσόπουλος φέρνει στο BeWell Festival 2026 by Allwyn μία από τις πιο δυνατές εμπειρίες προσωπικής ενδυνάμωσης και ψυχικής ανθεκτικότητας που το κοινό μπορεί να βιώσει.Με περισσότερα από 15 θεματικά zones, δεκάδες workouts και wellness experiences, το μεγαλύτερο cycling marathon που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα για καλό σκοπό, 50 reformers στο Pilates Zone, το Kids Playground, το Wellness for Pets, το Healing Temple, το Move & Burn, το Sex Academy και εκατοντάδες ώρες προγράμματος, το BeWell Festival 2026 by Allwyn υπόσχεται ένα διήμερο γεμάτο ενέργεια, έμπνευση και εμπειρίες που δεν παρακολουθείς απλώς, τις ζεις.Στις 6 και 7 Ιουνίου, το ΟΑΚΑ μετατρέπεται στο απόλυτο σημείο συνάντησης για όσους θέλουν να επενδύσουν στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους.