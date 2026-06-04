Πρώτη θέση για τη μαθητική επιχείρηση SeeDDrop των Εκπαιδευτηρίων Γείτονα στον 6ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό “NextGen Innovators”

Τα Εκπαιδευτήρια Γείτονα γνωστοποιούν με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια τη σημαντική διάκριση της μαθητικής επιχείρησης SeeDDrop του Λυκείου, η οποία κατέκτησε την 1η θέση στον 6ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας με Προσανατολισμό στην Αειφόρο Ανάπτυξη “NextGen Innovators”, που διοργανώνεται από το Envolve Εntrepreneurship

Βραβείο Κοινού, μέσα από ζωντανή ψηφοφορία στην εκδήλωση του μεγάλου τελικού.



Η επιχειρηματική πρόταση της SeeDDrop αφορά την ανάπτυξη μιας καινοτόμου και βιώσιμης λύσης αναδάσωσης δύσβατων και καμένων περιοχών με στοχευμένες ρίψεις οικολογικών σβώλων σπόρων με τη χρήση drones. Η πρόταση εστιάζει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας των διαδικασιών αναδάσωσης, συνδυάζοντας σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές πρακτικές με ουσιαστικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.





• Εκπαιδευτικό ταξίδι στο Concordia Summit στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο του 2026, με την ευγενική χορηγία του Libra Philanthropies,

• Υποτροφία πλήρους προπτυχιακής φοίτησης από το BCA College,



• Ετήσια συνδρομή στην πλατφόρμα Puberry,

• Συμμετοχή σε εξειδικευμένο σεμινάριο οικονομικής διαχείρισης και cash flow.



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Στην επιτυχία αυτή έρχονται να προστεθούν και δύο ακόμη σημαντικές διακρίσεις που σημείωσε η SeeDDrop στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μαθητικής Εικονικής Επιχείρησης 2026 του JA Greece:



• το βραβείο ECO Pioneer στην Εμπορική Έκθεση Αθήνας 2026 και

Η ομάδα διακρίθηκε ανάμεσα σε μαθητικές επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα, ύστερα από αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η οποία αποτελούνταν από στελέχη των χώρων της επιχειρηματικότητας, της εκπαίδευσης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Παράλληλα, απέσπασε και το, μέσα από ζωντανή ψηφοφορία στην εκδήλωση του μεγάλου τελικού.Η επιχειρηματική πρόταση τηςαφορά την ανάπτυξη μιας καινοτόμου και βιώσιμης λύσης αναδάσωσης δύσβατων και καμένων περιοχών με στοχευμένες ρίψεις οικολογικών σβώλων σπόρων με τη χρήση drones. Η πρόταση εστιάζει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας των διαδικασιών αναδάσωσης, συνδυάζοντας σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές πρακτικές με ουσιαστικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.Ως αποτέλεσμα της σημαντικής αυτής διάκρισης, η ομάδα κέρδισε:• Εκπαιδευτικό ταξίδι στοστη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο του 2026, με την ευγενική χορηγία του• Υποτροφία πλήρους προπτυχιακής φοίτησης από το BCA College,• Δωροεπιταγές για αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού,• Ετήσια συνδρομή στην πλατφόρμα Puberry,• Συμμετοχή σε εξειδικευμένο σεμινάριο οικονομικής διαχείρισης και cash flow.Στην επιτυχία αυτή έρχονται να προστεθούν και δύο ακόμη σημαντικές διακρίσεις που σημείωσε ηστοντου• τοστηνκαι

• το 3ο βραβείο «Οδυσσέας Κυριακόπουλος» στον θεματικό τομέα «Βιώσιμη Ανάπτυξη».



Τα επιτεύγματα αυτά αναδεικνύουν τη σημασία της δημιουργικής σκέψης, της συνεργασίας και της σύνδεσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας με σύγχρονες προκλήσεις που αφορούν την αειφορία και την περιβαλλοντική προστασία.



Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στις εκπαιδευτικούς του Τμήματος Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, κα Ελένη Μαρκοπούλου και κα Κατερίνα Μαργέτη, καθώς και στους μαθητές της ομάδας, οι οποίοι εργάστηκαν με πάθος, συνέπεια, δημιουργικότητα και ομαδικό πνεύμα για την επίτευξη αυτής της σπουδαίας διάκρισης.



Τα Εκπαιδευτήρια Γείτονα εκφράζουν επίσης τις θερμές τους ευχαριστίες προς όλους τους φορείς και συνεργάτες που υποστήριξαν την πρωτοβουλία των μαθητών και ειδικότερα την Ερευνητική Μονάδα GIS του Τομέα Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τη Γενική Διεύθυνση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος, τον Δήμο Λαυρεωτικής, την Εταιρεία IKH (I Know How), την Eταιρεία Vision Terra, καθώς και τη μέντορα του Ομίλου Επιχειρηματικότητας κα Δανάη Μπεζαντάκου, με την υποστήριξη των Navigator Ltd., KEFI και Yes Forum.0

04.06.2026, 09:00