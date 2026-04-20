Most Sustainable Company Prize 2025 by Synesgy: Τριάντα εταιρείες στην Ελλάδα διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους στη βιώσιμη ανάπτυξη

Η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα κάνει σταθερά και ουσιαστικά βήματα προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον, όπως αποτυπώθηκε στη φετινή απονομή των Most Sustainable Company Prizes 2025 by Synesgy, στο πλαίσιο του 2nd ESG Summit της ICAP CRIF.Ο θεσμός, που υλοποιείται από την ICAP CRIF και το Synesgy, την κορυφαία διεθνή πλατφόρμα ESG αξιολόγησης, ανέδειξε τις επιχειρήσεις που ξεχώρισαν για τη δέσμευσή τους στη διαφάνεια, την υπεύθυνη λειτουργία και την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στη στρατηγική τους.• Overall ESG Score Α.• Α ή Β βαθμολογία σε όλες τις ESG κατηγορίες.• Πλήρη αξιολόγηση μέσω του διεθνούς ερωτηματολογίου της Synesgy.• Συγκριτική επίδοση ανάμεσα σε 2.500 ελληνικές επιχειρήσεις.Ο θεσμός αναδεικνύει εταιρείες που δεν αντιμετωπίζουν τη βιωσιμότητα ως τάση, αλλά ως στρατηγική επιλογή και καθημερινή πρακτική.Με μοντέλο αξιολόγησης που βασίζεται σε διεθνή πρότυπα, συγκριτικά δεδομένα και αυστηρά ESG κριτήρια, οι φετινοί βραβευθέντες επιβεβαιώνουν στην πράξη ότι η Ελλάδα διαθέτει επιχειρήσεις που μπορούν να σταθούν ισότιμα στο ευρωπαϊκό και διεθνές οικοσύστημα βιώσιμης επιχειρηματικής αριστείας.Most Sustainable Company Prize 2025 by Synesgy - Οι 30 εταιρείες που βραβεύτηκαν(Η παρουσίαση των επωνυμιών δεν αφορά σε κατάταξη. Τα βραβεία είναι ισότιμα).• AlumilCOSMOTE TELEKOMΔΕΗDS SMITHDURKFARBEN GROUPΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ (ΕΚΟ) ΑΒΕΕELLAKTOREURIMACG4S SECURE SOLUTIONS S.A.HELLENIQ ENERGYΚαπαχήμ (ΑΒΕΕΧΠ)PIRAEUS BANKΑΒΒ ΑΕ / ASEA BROWN BOVERIAKRITASAGT CONSTRUCTIONS S.A.ASPROFOS ENGINEERINGAtlas Copco Hellas S.A.AGT SERVICES S.A.Diolkos Development IKEEMEKΔΕΠΑ Εμπορίας Μ.Α.Ε.ISOPIPE S.A.ΛΙΝΤΕ Ελλάς Μονοπρόσωπη ΕΠΕSARMED LOGISTICSMALLIONDA S.A.Olympia Electronics S.A.Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι ΜηχανικοίUNILOG S.A.OFFICELINE S.A.BLUE OCEAN NAVIGATIONCOSMOS OCEAN HELLASACE POWER ELECTRONICSTRANSNET