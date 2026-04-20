Most Sustainable Company Prize 2025 by Synesgy: Τριάντα εταιρείες στην Ελλάδα διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους στη βιώσιμη ανάπτυξη
Most Sustainable Company Prize 2025 by Synesgy: Τριάντα εταιρείες στην Ελλάδα διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους στη βιώσιμη ανάπτυξη
Oι φετινοί βραβευθέντες επιβεβαιώνουν στην πράξη ότι η Ελλάδα διαθέτει επιχειρήσεις που μπορούν να σταθούν ισότιμα στο ευρωπαϊκό και διεθνές οικοσύστημα βιώσιμης επιχειρηματικής αριστείας
Η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα κάνει σταθερά και ουσιαστικά βήματα προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον, όπως αποτυπώθηκε στη φετινή απονομή των Most Sustainable Company Prizes 2025 by Synesgy, στο πλαίσιο του 2nd ESG Summit της ICAP CRIF.
Ο θεσμός, που υλοποιείται από την ICAP CRIF και το Synesgy, την κορυφαία διεθνή πλατφόρμα ESG αξιολόγησης, ανέδειξε τις επιχειρήσεις που ξεχώρισαν για τη δέσμευσή τους στη διαφάνεια, την υπεύθυνη λειτουργία και την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στη στρατηγική τους.
Οι εταιρείες που διακρίθηκαν πέτυχαν:
• Overall ESG Score Α.
• Α ή Β βαθμολογία σε όλες τις ESG κατηγορίες.
• Πλήρη αξιολόγηση μέσω του διεθνούς ερωτηματολογίου της Synesgy.
• Συγκριτική επίδοση ανάμεσα σε 2.500 ελληνικές επιχειρήσεις.
Ο θεσμός αναδεικνύει εταιρείες που δεν αντιμετωπίζουν τη βιωσιμότητα ως τάση, αλλά ως στρατηγική επιλογή και καθημερινή πρακτική.
Με μοντέλο αξιολόγησης που βασίζεται σε διεθνή πρότυπα, συγκριτικά δεδομένα και αυστηρά ESG κριτήρια, οι φετινοί βραβευθέντες επιβεβαιώνουν στην πράξη ότι η Ελλάδα διαθέτει επιχειρήσεις που μπορούν να σταθούν ισότιμα στο ευρωπαϊκό και διεθνές οικοσύστημα βιώσιμης επιχειρηματικής αριστείας.
Most Sustainable Company Prize 2025 by Synesgy - Οι 30 εταιρείες που βραβεύτηκαν
(Η παρουσίαση των επωνυμιών δεν αφορά σε κατάταξη. Τα βραβεία είναι ισότιμα).
LARGE COMPANIES
• Alumil
• COSMOTE TELEKOM
• ΔΕΗ
• DS SMITH
• DURKFARBEN GROUP
• ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ (ΕΚΟ) ΑΒΕΕ
• ELLAKTOR
• EURIMAC
• G4S SECURE SOLUTIONS S.A.
• HELLENIQ ENERGY
• Καπαχήμ (ΑΒΕΕΧΠ)
• PIRAEUS BANK
MEDIUM COMPANIES
• ΑΒΒ ΑΕ / ASEA BROWN BOVERI
• AKRITAS
• AGT CONSTRUCTIONS S.A.
• ASPROFOS ENGINEERING
• Atlas Copco Hellas S.A.
• AGT SERVICES S.A.
• Diolkos Development IKE
• EMEK
• ΔΕΠΑ Εμπορίας Μ.Α.Ε.
• ISOPIPE S.A.
• ΛΙΝΤΕ Ελλάς Μονοπρόσωπη ΕΠΕ
• SARMED LOGISTICS
• MALLIONDA S.A.
• Olympia Electronics S.A.
• Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί
• UNILOG S.A.
SMALL / MICRO COMPANIES
• OFFICELINE S.A.
• BLUE OCEAN NAVIGATION
• COSMOS OCEAN HELLAS
• ACE POWER ELECTRONICS
• TRANSNET
Ο θεσμός, που υλοποιείται από την ICAP CRIF και το Synesgy, την κορυφαία διεθνή πλατφόρμα ESG αξιολόγησης, ανέδειξε τις επιχειρήσεις που ξεχώρισαν για τη δέσμευσή τους στη διαφάνεια, την υπεύθυνη λειτουργία και την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στη στρατηγική τους.
Οι εταιρείες που διακρίθηκαν πέτυχαν:
• Overall ESG Score Α.
• Α ή Β βαθμολογία σε όλες τις ESG κατηγορίες.
• Πλήρη αξιολόγηση μέσω του διεθνούς ερωτηματολογίου της Synesgy.
• Συγκριτική επίδοση ανάμεσα σε 2.500 ελληνικές επιχειρήσεις.
Ο θεσμός αναδεικνύει εταιρείες που δεν αντιμετωπίζουν τη βιωσιμότητα ως τάση, αλλά ως στρατηγική επιλογή και καθημερινή πρακτική.
Με μοντέλο αξιολόγησης που βασίζεται σε διεθνή πρότυπα, συγκριτικά δεδομένα και αυστηρά ESG κριτήρια, οι φετινοί βραβευθέντες επιβεβαιώνουν στην πράξη ότι η Ελλάδα διαθέτει επιχειρήσεις που μπορούν να σταθούν ισότιμα στο ευρωπαϊκό και διεθνές οικοσύστημα βιώσιμης επιχειρηματικής αριστείας.
Most Sustainable Company Prize 2025 by Synesgy - Οι 30 εταιρείες που βραβεύτηκαν
(Η παρουσίαση των επωνυμιών δεν αφορά σε κατάταξη. Τα βραβεία είναι ισότιμα).
LARGE COMPANIES
• Alumil
• COSMOTE TELEKOM
• ΔΕΗ
• DS SMITH
• DURKFARBEN GROUP
• ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ (ΕΚΟ) ΑΒΕΕ
• ELLAKTOR
• EURIMAC
• G4S SECURE SOLUTIONS S.A.
• HELLENIQ ENERGY
• Καπαχήμ (ΑΒΕΕΧΠ)
• PIRAEUS BANK
MEDIUM COMPANIES
• ΑΒΒ ΑΕ / ASEA BROWN BOVERI
• AKRITAS
• AGT CONSTRUCTIONS S.A.
• ASPROFOS ENGINEERING
• Atlas Copco Hellas S.A.
• AGT SERVICES S.A.
• Diolkos Development IKE
• EMEK
• ΔΕΠΑ Εμπορίας Μ.Α.Ε.
• ISOPIPE S.A.
• ΛΙΝΤΕ Ελλάς Μονοπρόσωπη ΕΠΕ
• SARMED LOGISTICS
• MALLIONDA S.A.
• Olympia Electronics S.A.
• Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί
• UNILOG S.A.
SMALL / MICRO COMPANIES
• OFFICELINE S.A.
• BLUE OCEAN NAVIGATION
• COSMOS OCEAN HELLAS
• ACE POWER ELECTRONICS
• TRANSNET
Η σημασία του Επιχειρηματικού ΘεσμούΗ δυναμική της ελληνικής αγοράς στο ESG οικοσύστημα.
Η φετινή απονομή ανέδειξε μια σημαντική πραγματικότητα: η βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα δεν αποτελεί πλέον εξαίρεση, αλλά τάση που ενισχύεται χρόνο με τον χρόνο.
Επιχειρήσεις όλων των μεγεθών — από μεγάλους ομίλους έως μικρομεσαίες εταιρείες που συχνά κλέβουν την παράσταση — επενδύουν συστηματικά σε:
• υπεύθυνες πρακτικές,
• διαφάνεια,
• ενεργειακή απόδοση,
• ανθρώπινο κεφάλαιο,
• και βιώσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες.
Η Synesgy, με παρουσία σε πάνω από 100 χώρες και περισσότερες από 510.000 αξιολογήσεις, αποτελεί το μεγαλύτερο διεθνές δίκτυο ESG δεδομένων και σημείο αναφοράς για επιχειρήσεις, τράπεζες και επενδυτές.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
