Διπλή Διάκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής στην Αίγυπτο
Σημαντική διεθνή επιτυχία σημείωσε η ομάδα αγωνιστικής ρομποτικής iRobot των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη
Πέτυχε δύο σπουδαίες διακρίσεις στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα International Robot Challenge που πραγματοποιήθηκε 26 - 28 Μαρτίου στην Αίγυπτο, με τη συμμετοχή 194 διεθνών ομάδων τιμώντας την Ελλάδα σε παγκόσμιο επίπεδο.
Συγκεκριμένα, η ελληνική ομάδα κατέκτησε δύο κύπελλα στις δύο κατηγορίες στις οποίες συμμετείχε:
• 2η θέση – Follow Line (Senior)
• 3η θέση – Follow Line (Junior)
Η επιτυχία αυτή αποτελεί επιστέγασμα της συστηματικής δουλειάς, της ομαδικότητας και του υψηλού επιπέδου προετοιμασίας των μαθητών σε συνεργασία με τους προπονητές τους, οι οποίοι εκπροσώπησαν επάξια την Ελλάδα σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό διεθνή διαγωνισμό. Μάλιστα, έρχεται σε συνέχεια της μακράς πορείας της ομάδας iRobot, η οποία από το 2018 διακρίνεται ανελλιπώς σε παγκόσμιους διαγωνισμούς.
Η συμμετοχή και η διάκριση της ομάδας αναδεικνύουν τον ρόλο της εκπαιδευτικής ρομποτικής στην ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η καινοτομία, η συνεργασία και η επίλυση προβλημάτων, ενώ παράλληλα ενισχύουν την εξωστρέφεια της ελληνικής εκπαιδευτικής κοινότητας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα