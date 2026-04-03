Διπλή Διάκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής στην Αίγυπτο

Πέτυχεπου πραγματοποιήθηκε 26 - 28 Μαρτίου στην Αίγυπτο, με τη συμμετοχή 194 διεθνών ομάδων τιμώντας την Ελλάδα σε παγκόσμιο επίπεδο.Συγκεκριμένα, η ελληνική ομάδα κατέκτησε• 2η θέση – Follow Line (Senior)• 3η θέση – Follow Line (Junior)Η επιτυχία αυτή αποτελεί επιστέγασμα της συστηματικής δουλειάς, της ομαδικότητας και του υψηλού επιπέδου προετοιμασίας των μαθητών σε συνεργασία με τους προπονητές τους, οι οποίοι εκπροσώπησαν επάξια την Ελλάδα σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό διεθνή διαγωνισμό. Μάλιστα, έρχεται σε συνέχεια της μακράς πορείας της ομάδας iRobot, η οποίασε παγκόσμιους διαγωνισμούς.Η συμμετοχή και η διάκριση της ομάδας αναδεικνύουν τον ρόλο της εκπαιδευτικής ρομποτικής στην ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η καινοτομία, η συνεργασία και η επίλυση προβλημάτων, ενώ παράλληλα ενισχύουν την εξωστρέφεια της ελληνικής εκπαιδευτικής κοινότητας.