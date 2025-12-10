Εκπαιδευτική Αναγέννηση: 11η θέση στην Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στη Σιγκαπούρη

Σε μια εποχή όπου οι επιχειρήσεις εστίασης αναζητούν λύσεις για αυτοματοποίηση, σταθερή ποιότητα και μείωση των λειτουργικών δυσκολιών, το RoboChef δείχνει έναν δρόμο που μπορεί να αλλάξει ολόκληρο τον κλάδο.Τιμητική συνάντηση με τον Έλληνα ΠρέσβηΗ ελληνική παρουσία στη Σιγκαπούρη δεν πέρασε απαρατήρητη. Οι μαθητές είχαν την τιμή να συναντήσουν τον Έλληνα Πρέσβη, κο Χριστόδουλο Μαργαρίτη, ο οποίος συνεχάρη θερμά την ομάδα και μίλησε με ενθουσιασμό για το επίπεδο της ελληνικής συμμετοχής.Μια στιγμή υπερηφάνειας που επιβεβαιώνει τη σημασία της ελληνικής παρουσίαςσε διεθνείς επιστημονικές διοργανώσεις.Οι μαθητές πίσω από την επιτυχίαΗ ομάδα αποτελείται από τους μαθητές:* Κωνσταντίνος Καραχάλιος* Φαίδων Δασκαλόπουλος* Φίλιππος Γκερεδάκης* Νικόλαος ΛασκαρίδηςΤην προετοιμασία τους είχε αναλάβει ο Θάνος Κοτσόκολος, Προπονητής Ρομποτικής και απόφοιτος της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης, ο οποίος με την τεχνογνωσία και την εξαιρετική καθοδήγησή του έπαιξε καθοριστικό ρόλο στηδιαμόρφωση μιας ομάδας υψηλού επιπέδου.Μια σχολική κοινότητα που παράγει πρωταθλητές στη ρομποτική Η επιτυχία των Minders δεν είναι τυχαία· είναι μέρος μιας παράδοσης.Οι ομάδες ρομποτικής της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης:* έχουν κατακτήσει 9 φορές την 1η θέση στον Πανελλήνιο ΔιαγωνισμόΕκπαιδευτικής Ρομποτικής,* έχουν συμμετάσχει σε 9 Παγκόσμιες Ολυμπιάδες,* έχουν φτάσει 6 φορές στη δεκάδα του κόσμου,* ενώ έχουν αποσπάσει και το Start Up Award.Τον συνολικό συντονισμό όλων των ομάδων STEM του Σχολείου έχει ο IT Director Δημήτρης Μωραΐτης, ο οποίος εδώ και χρόνια συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία ενός εξαιρετικά δυναμικού πλαισίου καινοτομίας.Εκπαιδευτική Αναγέννηση - Επένδυση στο μέλλον Η επιτυχία των "Minders" αποτελεί ακόμη μία απόδειξη του οράματος της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης: να καλλιεργεί δεξιότητες αιχμής, να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και ναδιαμορφώνει τους αυριανούς καινοτόμους επιστήμονες.Ένα σχολείο που δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά τις διαμορφώνει.