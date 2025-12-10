Εκπαιδευτική Αναγέννηση: 11η θέση στην Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στη Σιγκαπούρη
Εκπαιδευτική Αναγέννηση: 11η θέση στην Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στη Σιγκαπούρη
Μια από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες της φετινής Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στη Σιγκαπούρη ήταν ελληνική
Η μαθητική ομάδα "Minders" της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης <http://www.anagennisi.edu.gr/> ταξίδεψε στην άλλη άκρη του κόσμου και κατάφερε όχι μόνο να ξεχωρίσει, αλλά και να επιβεβαιώσει πως η Ελλάδα έχει πλέον ισχυρή φωνή στον παγκόσμιο χάρτη της εκπαιδευτικής ρομποτικής.
11η θέση παγκοσμίως σε μια από τις πιο απαιτητικές κατηγορίες Οι "Minders" αγωνίστηκαν στη δύσκολη και εξαιρετικά ανταγωνιστική κατηγορία Senior Future Innovators, όπου συμμετέχουν τα πιο προχωρημένα έργα τεχνολογικής καινοτομίας από 73 χώρες.
Η 11η θέση που κατέκτησαν αποτελεί διάκριση υψηλού κύρους, η οποία αναδεικνύει τόσο το επίπεδο των μαθητών όσο και την ποιότητα του προγράμματος ρομποτικής της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης. RoboChef: Το ρομπότ-σεφ που αλλάζει τα δεδομένα στη μαζική εστίαση Η ομάδα παρουσίασε το RoboChef, ένα αυτόνομο ρομπότ μαγειρικής που έκλεψε τις εντυπώσεις χάρη στην τεχνολογική ολοκλήρωση και την πραγματική του εφαρμοσιμότητα.
Το RoboChef μπορεί να:
* παραλαμβάνει ηλεκτρονικές παραγγελίες,
* επιλέγει υλικά,
* μαγειρεύει ζυμαρικά με ακρίβεια,
* αναμειγνύει σάλτσες,
* και συνθέτει το τελικό πιάτο.
χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση.
Σε μια εποχή όπου οι επιχειρήσεις εστίασης αναζητούν λύσεις για αυτοματοποίηση, σταθερή ποιότητα και μείωση των λειτουργικών δυσκολιών, το RoboChef δείχνει έναν δρόμο που μπορεί να αλλάξει ολόκληρο τον κλάδο.
Τιμητική συνάντηση με τον Έλληνα Πρέσβη
Η ελληνική παρουσία στη Σιγκαπούρη δεν πέρασε απαρατήρητη. Οι μαθητές είχαν την τιμή να συναντήσουν τον Έλληνα Πρέσβη, κο Χριστόδουλο Μαργαρίτη, ο οποίος συνεχάρη θερμά την ομάδα και μίλησε με ενθουσιασμό για το επίπεδο της ελληνικής συμμετοχής.
Μια στιγμή υπερηφάνειας που επιβεβαιώνει τη σημασία της ελληνικής παρουσίαςσε διεθνείς επιστημονικές διοργανώσεις.
Οι μαθητές πίσω από την επιτυχία
Η ομάδα αποτελείται από τους μαθητές:
* Κωνσταντίνος Καραχάλιος
* Φαίδων Δασκαλόπουλος
* Φίλιππος Γκερεδάκης
* Νικόλαος Λασκαρίδης
Την προετοιμασία τους είχε αναλάβει ο Θάνος Κοτσόκολος, Προπονητής Ρομποτικής και απόφοιτος της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης, ο οποίος με την τεχνογνωσία και την εξαιρετική καθοδήγησή του έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη
διαμόρφωση μιας ομάδας υψηλού επιπέδου.
Μια σχολική κοινότητα που παράγει πρωταθλητές στη ρομποτική Η επιτυχία των Minders δεν είναι τυχαία· είναι μέρος μιας παράδοσης.
Οι ομάδες ρομποτικής της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης:
* έχουν κατακτήσει 9 φορές την 1η θέση στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής,
* έχουν συμμετάσχει σε 9 Παγκόσμιες Ολυμπιάδες,
* έχουν φτάσει 6 φορές στη δεκάδα του κόσμου,
* ενώ έχουν αποσπάσει και το Start Up Award.
Τον συνολικό συντονισμό όλων των ομάδων STEM του Σχολείου έχει ο IT Director Δημήτρης Μωραΐτης, ο οποίος εδώ και χρόνια συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία ενός εξαιρετικά δυναμικού πλαισίου καινοτομίας.
Εκπαιδευτική Αναγέννηση - Επένδυση στο μέλλον Η επιτυχία των "Minders" αποτελεί ακόμη μία απόδειξη του οράματος της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης: να καλλιεργεί δεξιότητες αιχμής, να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και να
διαμορφώνει τους αυριανούς καινοτόμους επιστήμονες.
Ένα σχολείο που δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά τις διαμορφώνει.
