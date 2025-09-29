The Future of Work: Καριέρα στην ασφάλεια για ένα σταθερό μέλλον, γεμάτο προοπτικές

Η ICTS Hellas δίνει την ευκαιρία στους νέους να αναπτύξουν δεξιότητες, να εξελιχθούν επαγγελματικά και να χτίσουν μια μακροπρόθεσμη, ουσιαστική καριέρα στον κλάδο της ασφάλειας.