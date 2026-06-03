Nike Swim - Καλοκαίρι 2026 - «In Your Element»

H συλλογή επαναπροσδιορίζει το swimwear μέσα από καθαρές γραμμές, textured υφές και έντονα, καλοκαιρινά χρώματα. Το αποτέλεσμα είναι κομμάτια που κινούνται με φυσικότητα από την πισίνα στη θάλασσα και στο after-beach look.Στη γυναικεία συλλογή, ηξεχωρίζει. Υφάσματα εμπνευσμένα από τη φυσική κίνηση του νερού και αποχρώσεις του τιρκουάζ και του ροζ δημιουργούν ένα πιο statement αποτέλεσμα.Μια συλλογή που ισορροπεί ανάμεσα στο playful και το αθλητικό.Τα essentials της σεζόν προσφέρουν διαφορετικές επιλογές, τρίγωνα, bralette bikinis και ολόσωμα με V-neck ή U-back. Παράλληλα, ηεστιάζει στην απόδοση, με κομμάτια σχεδιασμένα για αντοχή και σταθερότητα, χάρη στην τεχνολογία Nike Swim HydraStrong που διατηρεί την εφαρμογή στο χρόνο.Η ανδρική συλλογή κινείται και αυτή στην ίδια κατεύθυνση, με έμφαση στην άνεση και το αθλητικό στοιχείο. Swim shorts με quick-dry υλικά και Dri-FIT τεχνολογία συνδυάζονται με μοντέρνα prints, δημιουργώντας κομμάτια που ξεφεύγουν από το αυστηρά swim πλαίσιο και μπορούν να φορεθούν καθημερινά. Η Ripple υφή εμφανίζεται και εδώ, σε volley shorts με textured, sun-faded αισθητική που δίνει μια πιο σύγχρονη διάσταση στο beachwear.Η ανδρική Performance σειρά ολοκληρώνει τη συλλογή με briefs και fitted shorts, σχεδιασμένα για σταθερότητα και ελευθερία κινήσεων. Επίπεδες ραφές, τεχνικά υφάσματα και HydraStrong τεχνολογία συνθέτουν κομμάτια που παραμένουν αξιόπιστα ακόμα και σε πιο απαιτητικές συνθήκες.Η συλλογή Nike Swim SS26 είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένα καταστήματα και online, φέρνοντας την σύγχρονη προσέγγιση στο swimwear.