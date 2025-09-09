Η Κωτσόβολος παρουσιάζει το Plan K και σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το Retail

Μια νέα σειρά σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων που βάζει τον καταναλωτή στο επίκεντρο, προσφέροντάς του τη δύναμη να αποκτά ό,τι χρειάζεται, με τον τρόπο που του ταιριάζει