Tourism Awards 2026: Διπλή χρυσή βράβευση για το «Fast ForWork in Tourism» του εκπαιδευτικού ομίλου ΔΕΛΤΑ 360 και του ξενοδοχειακού ομίλου GRECOTEL
Τα δύο GOLD AWARDS στα πρόσφατα Tourism Awards 2026 για το πρόγραμμα κατάρτισης «Fast ForWork In Tourism» υπογραμμίζουν την επιτυχία του κοινού οράματος των δύο φορέων για ουσιαστική αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και ενίσχυση της σύνδεσης της με την αγορά εργασίας
Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΔΕΛΤΑ 360 και ο Ξενοδοχειακός Όμιλος GRECOTEL, με αμοιβαία εμπιστοσύνη, συνέπεια και κοινό προσανατολισμό στην ποιότητα, θέτουν στο επίκεντρο τον νέο επαγγελματία και τις ανάγκες του, δημιουργώντας γέφυρες ανάμεσα στην εκπαίδευση και την απασχόληση και διαμορφώνοντας το μέλλον του τουριστικού κλάδου.
Το πρώτο ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ για το «Fast ForWork in Tourism» απονεμήθηκε στην κατηγορία «Διασύνδεση του Τουρισμού με την Εκπαίδευση», καθώς μέσω του προγράμματος εκατοντάδες σπουδαστές από 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα έχουν την ευκαιρία να συνδεθούν άμεσα με την αγορά εργασίας από το πρώτο εξάμηνο σπουδών και να αποκτήσουν πολύτιμη πρακτική εμπειρία, υψηλές απολαβές, bonus και πρόσβαση σε προνόμια και επαγγελματικές προοπτικές στα κορυφαία ξενοδοχεία του Ομίλου GRECOTEL σε όλη τη χώρα.
Το δεύτερο ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ απονεμήθηκε στην καινοτόμο ψηφιακή πλατφόρμα e-learning της GRECOTEL, η οποία αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του προγράμματος επιμόρφωσης των σπουδαστών και προσφέρει έγκαιρη εξοικείωση με τα σύγχρονα standards, τις διαδικασίες και το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον του Ομίλου, πριν την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.
Να σημειωθεί ότι στο πρόγραμμα «Fast ForWork in Tourism» συμμετείχαν την τρέχουσα εκπαιδευτική χρονιά εκατοντάδες σπουδαστές της ΔΕΛΤΑ 360 από τέσσερις τομείς σπουδών, Γαστρονομία, Τουριστικά Επαγγέλματα, Αισθητική–Ευεξία και Τεχνικά Επαγγέλματα, διευρύνοντας τις προοπτικές απασχόλησης στον χώρο του τουρισμού σε ένα ευρύ φάσμα νέων επαγγελματιών.
Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη εμφατική νίκη του «Fast ForWork in Tourism», μετά και την περσινή επιτυχία στα Tourism Awards 2025, αποδεικνύοντας ότι η στρατηγική συνεργασία των δύο Ομίλων υλοποιείται με εξαιρετική επιτυχία και πολλαπλά οφέλη τόσο για τους σπουδαστές, όσο και για τον κλάδο.
