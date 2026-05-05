Αναγεννητική Ιατρική και «Λειτουργική Αξιοπρέπεια»: Το Πανεπιστήμιο Keele Greece στον Πυρήνα της Εμβιομηχανικής Επανάστασης
Η Δημογραφική Πρόκληση: Έως το 2050 οι άνθρωποι άνω των 80 ετών θα τριπλασιαστούν, ενώ οι αιωνόβιοι θα δεκαπλασιαστούν παγκοσμίως
Το «Ελιξίριο» της Μακροζωίας: Η υιοθέτηση 5 βασικών συνηθειών (διατροφή, άσκηση, αποχή από το κάπνισμα, έλεγχος βάρους και χαμηλή κατανάλωση αλκοόλ) μπορεί να προσθέσει 14 χρόνια υγιούς ζωής στις γυναίκες και 12 χρόνια στους άνδρες.
Οικονομία & Βιοηθική: Η αγορά της ψηφιακής υγείας άγγιξε τα 200 δισ. δολάρια το 2023, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για ένα ισχυρό βιοηθικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει την αυτονομία του ασθενούς και τη βιωσιμότητα των δημόσιων συστημάτων υγείας.
Ιατρική Ακριβείας στην Πράξη: Ήδη 5.500 καρκινοπαθείς στην Ελλάδα έχουν λάβει εξατομικευμένη θεραπεία μέσω του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία.
Η Επανάσταση των CAR-T: Η χρήση γενετικά τροποποιημένων κυττάρων του ίδιου του ασθενούς ως «ζωντανά όπλα» κατά του καρκίνου είναι πλέον πραγματικότητα.
Με εξαιρετική επιτυχία και τη συμμετοχή διακεκριμένων εκπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας από την Ελλάδα και το εξωτερικό πραγματοποιήθηκε η 3η διεπιστημονική ημερίδα της σειράς «Reflections» στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Keele Greece. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η Εμβιομηχανική, ένας κλάδος αιχμής που μετασχηματίζει την πρόληψη, τη θεραπεία και το προσδόκιμο ζωής, θέτοντας νέα δεδομένα για την ιατρική ακριβείας και τη βιοηθική. Την ημερίδα συντόνισε η δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Σμαράγδα Αγορογιάννη.
Από τη Ρομποτική Χειρουργική στη Μοντελοποίηση της Ζωής
Ο Κωνσταντίνος-Σίμος Σιμόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και Κοσμήτωρ της Σχολής Ιατρικής και Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Keele στην Ελλάδα, συνέδεσε τη ρομποτική χειρουργική με τη σημερινή «εποχή της βιο-νοημοσύνης». Εισήγαγε την έννοια της «Λειτουργικής Αξιοπρέπειας», τονίζοντας ότι η εμβιομηχανική επιτρέπει πλέον τη μοντελοποίηση των βιολογικών λειτουργιών μέσω AI για την ενίσχυση της ανθρώπινης αυτονομίας. «Η λειτουργία του τμήματος Εμβιομηχανικής στο Keele είναι μια ιστορική ευκαιρία για τους νέους επιστήμονες να υπηρετήσουν τον άνθρωπο στην πιο ευάλωτη στιγμή του», ανέφερε χαρακτηριστικά.
CAR-T Κύτταρα: Τα «Ζωντανά Φάρμακα» κατά του Καρκίνου
Στον επαναστατικό ρόλο της αιματολογίας αναφέρθηκε ο Γιώργος Βασιλόπουλος, Καθηγητής Αιματολογίας (Ιατρική Σχολή Θεσσαλίας) και ερευνητής του ΙΙΒΕΑΑ. Σκιαγράφησε τη διαδικασία όπου κύτταρα του ασθενούς τροποποιούνται γενετικά για να δημιουργήσουν «σύγχρονα όπλα» κατά των αιματολογικών νεοπλασμάτων. Ο κ. Βασιλόπουλος σημείωσε ότι η «νοσοκομειακή εξαίρεση» (Hospital Exemption) ανοίγει τον δρόμο για την παραγωγή αυτών των καινοτόμων φαρμάκων εντός της χώρας, προσφέροντας πρόσβαση σε θεραπείες με σημαντικά χαμηλότερο κόστος.
Ιατρική Ακριβείας: «Το DNA είναι η πραγματική μας ταυτότητα»
Ο Δημήτρης Θάνος, Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα «Βιολογικές Επιστήμες: Μοριακή Γονιδιακή Βιολογία», υπογράμμισε ότι η ιατρική ακριβείας μετατοπίζει το ενδιαφέρον από την ασθένεια στον ασθενή. Ανέφερε ότι 5.500 συμπολίτες μας έχουν ήδη ωφεληθεί από το Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία, ενώ αντίστοιχα δίκτυα στην Καρδιολογία συμβάλλουν στην πρόληψη του αιφνίδιου θανάτου σε νέους ανθρώπους έως 35 ετών.
Το Ρυθμιστικό Πλαίσιο και το Κοινωνικό Ηθικό Δίλημμα
Ο Βαγγέλης Μανωλόπουλος, Καθηγητής Φαρμακολογίας και πρώην Πρόεδρος του ΕΟΦ, ανέλυσε τις προκλήσεις των προηγμένων θεραπειών (ATMPs), θέτοντας το καίριο ερώτημα της ισορροπίας μεταξύ της επένδυσης σε πανάκριβες εξατομικευμένες θεραπείες και της βιωσιμότητας των δημόσιων συστημάτων υγείας.
Η «Μοριακή Κοινωνιολογία» και η Βασική Έρευνα
Ο Χρήστος Γατσόγιαννης, Καθηγητής Δομικής Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Münster, ανέδειξε την επανάσταση της κρυο-ηλεκτρονικής μικροσκοπίας, η οποία επιτρέπει την απεικόνιση των «μοριακών μηχανών» του κυττάρου σε θερμοκρασίες -180 βαθμών. Τόνισε ότι η κατανόηση αυτών των δομών είναι το «κλειδί» για την ανάπτυξη νέων θεραπειών.
Longevity: Οι 5 Πυλώνες της Υγιούς Μακροβιότητας
Η δρ. Καλλιόπη Καλαϊτζή, Ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης και ιδρύτρια του πρώτου ιατρείου Lifestyle Medicine & Longevity στην Ελλάδα, εστίασε στην υγιή μακροβιότητα, σημειώνοντας ότι ενώ οι άνθρωποι άνω των 80 θα τριπλασιαστούν έως το 2050, το ζητούμενο είναι η διατήρηση της λειτουργικότητας. Παραθέτοντας τα δεδομένα της μελέτης EPIC, τόνισε ότι ο συνδυασμός πέντε παραγόντων —μεσογειακή διατροφή, άσκηση, αποχή από το κάπνισμα, έλεγχος βάρους και περιορισμός του αλκοόλ— μπορεί να προσθέσει πάνω από μια δεκαετία υγιούς ζωής.
Athens LifeTech Park: Γέφυρα Καινοτομίας για τη ΝΑ Ευρώπη
Η Έφη Γιαννοπούλου, Associate Director of Clinical Sciences του Athens LifeTech Park, περιέγραψε το όραμα για τη δημιουργία του πρώτου βιοτεχνολογικού πάρκου στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Εξήγησε πώς το ALTP λειτουργεί ως οικοσύστημα καινοτομίας, παρέχοντας τις απαραίτητες υποδομές ώστε οι ιδέες των ερευνητών να μετατρέπονται σε εφαρμόσιμες κλινικές λύσεις για τον άνθρωπο.
Η Ηθική της Αυτονομίας
Η δικηγόρος και βιοηθικός Αίγλη Δάφνη υπενθύμισε ότι η αναγεννητική ιατρική πρέπει να υπηρετεί την ικανότητα του ανθρώπου να παραμένει ενεργός. Προσκόμισε μάλιστα στοιχεία για την άνοδο της ψηφιακής υγείας, σημειώνοντας ότι το 2023 η αγορά αυτή άγγιξε τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα ισχυρό βιοηθικό πλαίσιο που θα προστατεύει την αυτονομία του ασθενούς.
Η ημερίδα ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της επιστήμης στη διαμόρφωση ενός μέλλοντος όπου η μακροζωία συνδυάζεται με ποιότητα ζωής και λειτουργική αυτονομία.
Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εμβιομηχανική (Αναγεννητική Ιατρική) του Πανεπιστημίου Keele στην Ελλάδα, ενταγμένο στη Σχολή Ιατρικής και Επιστημών Υγείας του Keele University — μίας από τις πέντε κορυφαίες σχολές Ιατρικής στην Αγγλία (Guardian University Guide, 2025), αποτελεί ένα μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών στην Ελλάδα, που συνδυάζει τη θεωρητική εκπαίδευση με την ερευνητική και την εργαστηριακή εμπειρία σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε Μοριακή και Κυτταρική Βιολογία, Βιοχημεία, Βιοϊατρική Μηχανική Βιοτεχνολογία και Βιοπληροφορική, αποκτώντας δεξιότητες αιχμής που συνδέουν την επιστήμη με την κλινική πράξη.
