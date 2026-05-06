Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης συμμετέχει στη Διεθνή Ημέρα Μουσείων 2026 στις 18 Μάϊου με δωρεάν είσοδο

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης συμμετέχει φέτος στημεστις μόνιμες εκθέσεις αλλά και στην περιοδική έκθεσηΠαράλληλα, καθώς το φετινό θέμα του εορτασμού είναι, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης διοργανώνειμια πρωτότυπη δράση όπου οι επισκέπτες θα βιώσουν το, καλούνται, ο καθένας με τον δικό του μοναδικό τρόπο, να εξερευνήσουν τη διαφραγματική αναπνοή και τη δημιουργία ηχοτοπίων με αφορμή τη! Μια δωρεάν συμπεριληπτική πρωτόγνωρη εμπειρία που απευθύνεται σε όλους!Αφετηρία είναι το έργοτουπου μοιάζει να αποτελείται από φουσκωμένα μπαλόνια και παραπέμπει σε ένα σώμα που καθώς εισπνέει γεμίζει με αέρα αλλά και ταμε τη χαρακτηριστική τοποθέτηση των χεριών κάτω από το στήθος, στο ύψος του διαφράγματος. Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα εξασκήσουν τη διαφραγματική αναπνοή τους με σκοπό τη χαλάρωση, τη συγκέντρωση και την αρτιότερη παραγωγή ήχου. Στη συνέχεια, δουλεύοντας με στοιχεία όπως ο ρυθμός, η ένταση της φωνής και ο αυτοσχεδιασμός, η ομάδα θα δημιουργήσει το ηχοτοπίο της θάλασσας, που συνδέεται τόσο με τον μύθο της γέννησης της Αφροδίτης όσο και με τον Κυκλαδικό πολιτισμό και τη στενή σχέση του με το θαλάσσιο στοιχείο και το ταξίδι.Στην τελευταία ενότητα, τα άτομα θα μεταφερθούν συμβολικά στον κόσμο των παλαιολιθικών Αφροδιτών και στην ατμόσφαιρα του σπηλαίου. Μέσα από την αναπνοή και τον πρωτογενή ανθρώπινο ήχο, θα δημιουργηθεί ένα ηχοτοπίο που παραπέμπει σε έναν αρχέγονο κόσμο. Η εμπειρία θα εμπλουτιστεί με τη χρήση φυσικών υλικών, όπως νερό και πέτρες, τα οποία δεν λειτουργούν μόνο ως ηχητικές πηγές, αλλά ενεργοποιούν πολλαπλές αισθήσεις, δημιουργώντας ένα περιβάλλον εξερεύνησης και πειραματισμού.Με τη χρήση της φωνής πέρα από τη γλώσσα, μέσα από άναρθρους ήχους και φωνητικούς αυτοσχεδιασμούς οι επισκέπτες θα εκφραστούν ελεύθερα χωρίς τη δέσμευση του λόγου και θα συμμετέχουνΗ δράση θα έχεικαι θα πραγματοποιηθεί 2 φορές, στιςκαι στιςΗ δράση πραγματοποιείται από τουςκαιΣτις 18 Μαϊου, ελάτε στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης να βιώσετε μια μοναδική εμπειρία με όλες σας τις αισθήσεις!