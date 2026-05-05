Η Anytime περνά σε πλήρη εμπορική ανάπτυξη στη Ρουμανία

Anytime Ρουμανία Εισέρχεται σε πλήρη εμπορική λειτουργία

Γιάννης Καντώρος,Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Interamerican

Αντώνης Τσακνάκης,Country Manager Anytime Ρουμανίας

Η Anytime περνά σε μια, με την πλήρη ενεργοποίηση της εμπορικής της παρουσίας στη ρουμανική αγορά μετά την είσοδό της το 2025.Κατά τη διάρκεια του 2025, η εταιρεία επικεντρώθηκε στη διαμόρφωση της τοπικής της δομής, στηντης, καθώς και στηνΜε αυτές τις βάσεις, η Anytime ανεβάζει ρυθμούς στη ρουμανική αγορά, με έμφαση στην ενίσχυση των πωλήσεων, την αναγνωρισιμότητα του brand και τη δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών.Το 2026 σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μιακαιΣτο πλαίσιο αυτό η Anytime ενισχύει περαιτέρωαυξάνει τηνκαι, δημιουργώντας. Πιο συγκεκριμένα, σχεδιάζει την επέκταση του χαρτοφυλακίου της πέρα από την ασφάλιση αστικής ευθύνης οχημάτων (MTPL), με την εισαγωγή προϊόντων μικτής ασφάλισης αυτοκινήτου (CASCO), καθώς και επιπλέον ασφαλιστικών λύσεων, σε ευθυγράμμιση με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της.Το νέο αυτό κεφάλαιο σηματοδοτήθηκε στο Βουκουρέστι μέσα από μια ξεχωριστή εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν η τοπική ομάδα, συνεργάτες από τη Ρουμανία, καθώς και ανώτατα στελέχη του Ομίλου Interamerican και της Achmea. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο, υπογραμμίζοντας με την παρουσία τους τη στρατηγική σημασία της ρουμανικής αγοράς για τα σχέδια ανάπτυξης του Ομίλου στην ευρύτερη περιοχή., δήλωσε σχετικά: «Η Ρουμανία αποτελεί στρατηγική αγορά για εμάς, με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον τομέα της ασφάλισης. Μετά τον πρώτο χρόνο παρουσίας και προσαρμογής μας στην αγορά, περνάμε πλέον σε μια νέα φάση, με επίκεντρο την ενίσχυση της εμπορικής μας δραστηριότητας. Θα αξιοποιήσουμε τη διεθνή μας εμπειρία, προσαρμόζοντας τις λύσεις της Anytime στις ανάγκες της ρουμανικής αγοράς και συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό της».«Φέρνουμε μια νέα προσέγγιση στην αγορά της Ρουμανίας, όπου η ασφάλιση γίνεται απλή, άμεσα προσβάσιμη και έχει ουσιαστική αξία στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Ο πρώτος χρόνος μας στη χώρα ήταν μια περίοδος προσαρμογής, κατά την οποία διαμορφώσαμε και βελτιώσαμε το μοντέλο μας. Πλέον, περνάμε στο επόμενο στάδιο, αυτό της πλήρους εμπορικής δραστηριοποίησης με στόχο να αναπτυχθούμε με συνέπεια και να αποτελέσουμε έναν αξιόπιστο, μακροπρόθεσμο συνεργάτη για τους πελάτες στη Ρουμανία, μέσα από απλότητα, διαφάνεια και ουσιαστική υποστήριξη».Σε συνέχεια της μέχρι σήμερα πορείας της, η Anytime επενδύει σε ψηφιακές δυνατότητες και αναπτύσσει νέα προϊόντα με στόχο να συμβάλει ενεργά στον εκσυγχρονισμό της ρουμανικής ασφαλιστικής αγοράς και να εδραιωθεί ως μιακαι