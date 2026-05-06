250 νέες θέσεις εργασίας δημιουργεί η Dialectica με την επέκτασή της παρουσίας της στη Θεσσαλονίκη
Νέο κτίριο 1.400τ.μ. στον Φραγκομαχαλά και ενίσχυση της διεθνούς ανάπτυξης της εταιρείας από τη Βόρεια Ελλάδα
Η Dialectica, διεθνής ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα των υπηρεσιών επιχειρηματικής πληροφόρησης, επεκτείνει τη φυσική της παρουσία στην Ελλάδα με τη δημιουργία νέου hub στη Θεσσαλονίκη, σε ένα πλήρως ανακαινισμένο κτίριο 1.400 τετραγωνικών μέτρων στο κέντρο της πόλης.
Το νέο γραφείο έρχεται να συμπληρώσει το υπάρχον hub της εταιρείας στην Αθήνα, αποτελώντας μια στρατηγική επένδυση στη Θεσσαλονίκη και τους ανθρώπους της. Η δημιουργία 250 νέων θέσεων εργασίας, που προστίθενται στις 80 που ήδη διαθέτει η εταιρεία στην πόλη, απευθύνεται κυρίως σε νέους επαγγελματίες και προσφάτως αποφοίτους κορυφαίων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, όπως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ.), ενισχύοντας έμπρακτα τη σύνδεση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.
Η επένδυση εντάσσεται στο πλαίσιο της δυναμικής διεθνούς ανάπτυξης – που αποτυπώνεται σε έναν μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 70% – της Dialectica, η οποία ιδρύθηκε το 2015 και υποστηρίζει με αξιόπιστα, human-verified insights τις επιχειρηματικές αποφάσεις κορυφαίων συμβουλευτικών εταιρειών, θεσμικών επενδυτών, private equity funds, hedge funds και εταιρειών του Fortune 500, σε περισσότερες από 50 χώρες. Σήμερα, η εταιρεία απασχολεί πάνω από 1.500 εργαζομένους σε τέσσερις ηπείρους, καταγράφει έσοδα άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ επί έξι συναπτά έτη συγκαταλέγεται στη λίστα των Financial Times & Statista με τις 1.000 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της Ευρώπης.
Από τη Θεσσαλονίκη, οι ομάδες της εταιρείας υποστηρίζουν επενδύσεις και στρατηγικές αποφάσεις σε όλη την περιοχή ΕΜΕΑ (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική), λειτουργώντας ως κομβικό σημείο για τις παγκόσμιες δραστηριότητές της.
«Στη Dialectica πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος κάνει πάντα τη διαφορά και οι άνθρωποι της Θεσσαλονίκης δεν αποτελούν εξαίρεση. Θέλουμε να είμαστε η εταιρεία που αποδεικνύει ότι δεν χρειάζεται να φύγεις από την Ελλάδα για να χτίσεις μια καριέρα. Η επέκτασή μας εδώ είναι δέσμευση στην πόλη, τους νέους της και το μέλλον της Βόρειας Ελλάδας», δήλωσε ο Γιώργος Τσαρούχας, Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος της Dialectica.
«Η παρουσία μας στη Θεσσαλονίκη εξελίσσεται ήδη σε κάτι πολύ περισσότερο από ένα νέο γραφείο. Βλέπουμε μια ομάδα που μεγαλώνει γρήγορα, αναλαμβάνει διεθνή έργα και δημιουργεί ουσιαστικό αποτύπωμα από την πρώτη στιγμή. Αυτό που ξεχωρίζει είναι η ποιότητα του ταλέντου και η διάθεση για εξέλιξη. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην ομάδα και να καθιερώσουμε τη Θεσσαλονίκη ως έναν από τους βασικούς πυλώνες της παγκόσμιας αναπτυξιακής μας στρατηγικής», πρόσθεσε ο Σταμάτης Βόγλης, Γενικός Διευθυντής (Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής) της Dialectica.
