efood: Πώς διαμορφώνονται οι αγοραστικές συνήθειες των Ελλήνων τη Γιορτή της Μητέρας

Συγκεντρώνοντας τα στοιχεία από τις προτιμήσεις των χρηστών του efood για το 2025, η πλατφόρμα παρουσιάζει τις κυρίαρχες τάσεις που δείχνουν ότι η αγάπη για τη μητέρα μεταφράζεται μέσα από μικρές αλλά ουσιαστικές κινήσεις.Η Ημέρα της Μητέρας εξελίσσεται σε μία από τις πιο δυνατές περιόδους του χρόνου για το efood, με τη ζήτηση να ξεπερνά ακόμη και ημέρες που παραδοσιακά συνδέονται με gifting, όπως ο Άγιος Βαλεντίνος. Η αυξημένη κινητικότητα στην πλατφόρμα δείχνει ότι οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν τη συγκεκριμένη ημέρα με πιο προσωπικό και συναισθηματικό τρόπο, επιλέγοντας συμβολικά δώρα που φτάνουν άμεσα στους αγαπημένους τους.Τα λουλούδια και οι κάρτες αποτέλεσαν την απόλυτη επιλογή των καταναλωτών, με περισσότερα από 28.500 τεμάχια να φτάνουν στους παραλήπτες τους. Στην κατηγορία των λουλουδιών, οι τουλίπες και οι ανθοδέσμες εποχής βρέθηκαν στην κορυφή, με τα τριαντάφυλλα (κυρίως σε ροζ και κόκκινες αποχρώσεις), τα λίλιουμ και τις ορχιδέες να συμπληρώνουν την πεντάδα των «πρωταθλητών».Παρότι, η αγοραστική κίνηση ήταν ιδιαίτερα έντονη, οι χρήστες του efood φαίνεται πως προτίμησαν πιο συμβολικές και προσιτές επιλογές για τη Γιορτή της Μητέρας. Λουλούδια, κάρτες και μικρές προσωποποιημένες επιλογές βρέθηκαν στο επίκεντρο, επιβεβαιώνοντας ότι στη συγκεκριμένη περίσταση μεγαλύτερη σημασία έχει η σκέψη πίσω από το δώρο.Παράλληλα, η προτίμηση στα τοπικά καταστήματα παραμένει κυρίαρχη. Η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών επέλεξε να πραγματοποιήσει τις αγορές της από μεμονωμένα, συνοικιακά ανθοπωλεία. Η Ημέρα της Μητέρας επιβεβαιώνει τη θέση της ως μία από τις κορυφαίες γιορτές για τον κλάδο των ανθοπωλείων και των ειδών δώρου, με το efood να αποτελεί το βασικό κανάλι για την άμεση και αξιόπιστη αποστολή των δώρων σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.