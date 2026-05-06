Το Καλοκαίρι έρχεται! Η Piazza ανοίγει & η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων ξεκινά

Το Regency Casino Thessaloniki γιορτάζει 30 χρόνια λειτουργίας και δίνει το σύνθημα των εορτασμών με ένα εκρηκτικό Opening στην Piazza





Παρασκευή 08 & Σάββατο 09 Μαΐου



Παρασκευή 08 Μαΐου



ΝΙΝΟ – JOSEPHINE – DJ Θέμης Γεωργαντάς



Κλείσιμο



Μια βραδιά γεμάτη hits, ένταση και μοναδικά vibes!

Ο ΝΙΝΟ και η JOSEPHINE ανεβαίνουν στη σκηνή της Piazza για ένα αξέχαστο live,

ενώ ο DJ Θέμης Γεωργαντάς ανεβάζει τον παλμό από νωρίς.



Το απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης επιστρέφει δυναμικά, προσφέροντας εμπειρίες γεμάτες ένταση, μουσική και αξέχαστες στιγμές:Live εμφανίσεις με κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνήςΕκρηκτικά DJ sets & θεματικά eventsStreet food & γαστρονομικές εκπλήξειςΜεγάλες αθλητικές μεταδόσειςΑτελείωτο παιχνίδι σε έναν open air χώρο που τα έχει όλα!Κληρώσεις μετρητώνΜια βραδιά γεμάτη hits, ένταση και μοναδικά vibes!

Τη βραδιά απογειώνει η Strawbar, με ένα special θεματικό cocktail ειδικά σχεδιασμένο

για το Opening της Piazza και τη γιορτή των 30 χρόνων!



Κληρώσεις μετρητών στις 22:30 & 01:30 για 2 τυχερούς νικητές!



Σάββατο 09 Μαΐου



TWO GENTS & DJ PITSI



Κλήρωση ηλεκτρικού αυτοκινήτου BYD



Οι Two Gents και ο DJ Pitsi μετατρέπουν την Piazza σε ένα απόλυτο outdoor party!

Στη 01:30, το 1ο από τα 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD φεύγει με έναν τυχερό οδηγό.



Ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες ξεκινά!



Μείνετε συντονισμένοι για εμφανίσεις με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής.



Ζήστε την εμπειρία από κοντά. Η Piazza σας περιμένει!



Πληροφορίες & πρόγραμμα: 2310 491234

Regency Casino Thessaloniki

Είσοδος ελεύθερη & Δωρεάν Parking

Είσοδος +21

Απαραίτητη εγγραφή στο καζίνο με ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης

06.05.2026, 10:00