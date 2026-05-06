Το Καλοκαίρι έρχεται! Η Piazza ανοίγει & η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων ξεκινά
Το Regency Casino Thessaloniki γιορτάζει 30 χρόνια λειτουργίας και δίνει το σύνθημα των εορτασμών με ένα εκρηκτικό Opening στην Piazza
Το απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης επιστρέφει δυναμικά, προσφέροντας εμπειρίες γεμάτες ένταση, μουσική και αξέχαστες στιγμές:
Live εμφανίσεις με κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής
Εκρηκτικά DJ sets & θεματικά events
Street food & γαστρονομικές εκπλήξεις
Μεγάλες αθλητικές μεταδόσεις
Ατελείωτο παιχνίδι σε έναν open air χώρο που τα έχει όλα!
Ένα μοναδικό μουσικό 2ήμερο ανοίγει το καλοκαίρι!
Παρασκευή 08 & Σάββατο 09 Μαΐου
Παρασκευή 08 Μαΐου
ΝΙΝΟ – JOSEPHINE – DJ Θέμης Γεωργαντάς
Κληρώσεις μετρητών
Μια βραδιά γεμάτη hits, ένταση και μοναδικά vibes!
Ο ΝΙΝΟ και η JOSEPHINE ανεβαίνουν στη σκηνή της Piazza για ένα αξέχαστο live,
ενώ ο DJ Θέμης Γεωργαντάς ανεβάζει τον παλμό από νωρίς.
Τη βραδιά απογειώνει η Strawbar, με ένα special θεματικό cocktail ειδικά σχεδιασμένο
για το Opening της Piazza και τη γιορτή των 30 χρόνων!
Κληρώσεις μετρητών στις 22:30 & 01:30 για 2 τυχερούς νικητές!
Σάββατο 09 Μαΐου
TWO GENTS & DJ PITSI
Κλήρωση ηλεκτρικού αυτοκινήτου BYD
Οι Two Gents και ο DJ Pitsi μετατρέπουν την Piazza σε ένα απόλυτο outdoor party!
Στη 01:30, το 1ο από τα 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD φεύγει με έναν τυχερό οδηγό.
Ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες ξεκινά!
Μείνετε συντονισμένοι για εμφανίσεις με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής.
Ζήστε την εμπειρία από κοντά. Η Piazza σας περιμένει!
Πληροφορίες & πρόγραμμα: 2310 491234
Regency Casino Thessaloniki
Είσοδος ελεύθερη & Δωρεάν Parking
Είσοδος +21
Απαραίτητη εγγραφή στο καζίνο με ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης
