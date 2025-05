COSMOTE TV: Πλούσιο ποδοσφαιρικό θέαμα με τελικό του Emirates FA Cup και «μάχη» τίτλου σε Serie A και Liga Portugal Betclic

Θάντερ-Νάγκετς: Το Game 7 της σειράς έρχεται την Κυριακή 18/5 στις 22.30, στο COSMOTE SPORT 4HD

COSMOTE TV. Ξεχωρίζει ο μεγάλος τελικός του Κρίσταλ Πάλας και τη Μάντσεστερ Σίτι (17/5, 18.30, COSMOTE SPORT 3HD). Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η «μάχη» του τίτλου ανάμεσα στη Νάπολι και την Ίντερ στη Serie A. Για την 37η αγωνιστική του πρωταθλήματος η Νάπολι θα παίξει εκτός με την Πάρμα (18/5, 21.45, COSMOTE SPORT 3HD), ενώ η Ίντερ θα υποδεχθεί τη Λάτσιο (18/5, 21.45, COSMOTE SPORT 2HD & COSMOTE SPORT 4K). Καθοριστικά θα είναι, επίσης, και τα ματς Σπόρτινγκ-Βιτόρια Γκιμαράες (17/5, 20.00, COSMOTE SPORT 5HD) και Μπράγκα-Μπενφίκα (Σάββατο 17/5, 20.00, COSMOTE SPORT 8HD) για την 34η και τελευταία αγωνιστική της Liga Portugal Betclic, καθώς Σπόρτινκ και Μπενφίκα ισοβαθμούν στην κορυφή.



Τι άλλο ξεχωρίζει στα κανάλια COSMOTE SPORT



Μπορεί τα Playoffs της Stoiximan Super League να ολοκληρώθηκαν, ωστόσο η φάση των Playouts συνεχίζεται στην COSMOTE TV. Για την 9η αγωνιστική τα κανάλια COSMOTE SPORT θα φιλοξενήσουν τα ματς ΠΑΣ Λαμία-Παναιτωλικός (18/5, 18.00, COSMOTE SPORT 2HD) και Βόλος ΝΠΣ- Athens Kallithea FC (18/5, 20.00, COSMOTE SPORT 1HD), ενώ για την 10η αγωνιστική θα μεταδοθούν οι αγώνες Athens Kallithea FC-ΠΑΣ Λαμία (22/5, 20.00, COSMOTE SPORT 1HD) και Παναιτωλικός-Πανσερραϊκός (22/5, 18.00, COSMOTE SPORT 2HD). Στη Serie A ξεχωρίζουν, επίσης, τα ματς Φιορεντίνα-Μπολόνια (18/5, 21.45, COSMOTE SPORT 9HD) και Ρόμα-Μιλαν (18/5, 21.45 COSMOTE SPORT 6HD).



NBA Playoffs μπαίνουν στην τελική ευθεία με τους τελικούς των περιφερειών. Στους τελικούς της Ανατολής βρίσκονται οι Πέισερς, οι οποίοι αναμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους από το ζευγάρι Νικς-Σέλτικς (Game 6: 17/5, 03.00, COSMOTE SPORT 4HD). Στους τελικούς της Δύσης βρίσκονται οι Τίμπεργουλβς, οι οποίοι αναμένουν μία εκ των Νάγκετς ή Θάντερ. Το 7ο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς θα διεξαχθεί το βράδυ της Κυριακής 18/5 (22.30, COSMOTE SPORT 4HD).



Οι φαν του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα έχουν στη διάθεσή τους το



Η έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών COSMOTE SPORT θα μεταφέρει όλες τις εξελίξεις από τα πιο σημαντικά αθλητικά γεγονότα της εβδομάδας, μέσα από ειδικές εκπομπές και πλούσια ρεπορτάζ.



Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια Novasports



Πανσερραϊκός-Λεβαδειακός (18/5, 15.00) για την 9η αγωνιστική και Λεβαδειακός-Βόλος ΝΠΣ (22/5, 18.00) για την 10η αγωνιστική των Playouts της Stoiximan Super League. Από τα ευρωπαϊκά γήπεδα ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Τσέλσι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (16/5, 22.15), Άρσεναλ-Νιουκάστλ (18/5, 18.30), Μπαρτσελόνα-Βιγιαρεάλ (18/5, 20.00) και Σεβίλλη-Ρεάλ Μαδρίτης (18/5, 20.00).



Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα μεταδόσεων των αθλητικών highlights της εβδομάδας 16-22/5 στα κανάλια COSMOTE SPORT:



ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ



Stoiximan Super League Playouts (9η αγωνιστική)

ΠΑΣ Λαμία-Παναιτωλικός (Kυριακή 18/5, 18.00, COSMOTE SPORT 2HD)

Εκπομπή «ΠΑΣ Λαμία-Παναιτωλικός» (Kυριακή 18/5, 17.30, COSMOTE SPORT 2HD)

Βόλος ΝΠΣ- Athens Kallithea FC (Κυριακή 18/5, 20.00, COSMOTE SPORT 1HD)



10η αγωνιστική

Εκπομπή «Pregame Παναιτωλικός-Πανσερραϊκός» (Πέμπτη 22/5, 17.30, COSMOTE SPORT 2HD)

Παναιτωλικός-Πανσερραϊκός (Πέμπτη 22/5, 18.00, COSMOTE SPORT 2HD)

Εκπομπή «Pregame Athens Kallithea FC-ΠΑΣ Λαμία» (Πέμπτη 22/5, 19.30, COSMOTE SPORT 1HD)

Athens Kallithea FC-ΠΑΣ Λαμία (Πέμπτη 22/5, 20.00, COSMOTE SPORT 1HD)



Emirates FA Cup (Τελικός, COSMOTE SPORT 3HD)

Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Σίτι (Σάββατο 17/5, 18.30)



Serie A (37η Αγωνιστική)

Τζένοα-Αταλάντα (Σάββατο 17/5, 21.45, COSMOTE SPORT 2HD)

Γιουβέντους-Ουντινέζε (Κυριακή 18/5, 21.45, COSMOTE SPORT 8HD)

Ίντερ-Λάτσιο (Κυριακή 18/5, 21.45, COSMOTE SPORT 2HD & COSMOTE SPORT 4K)

Πάρμα-Νάπολι (Κυριακή 18/5, 21.45, COSMOTE SPORT 3HD)

Φιορεντίνα-Μπολόνια (Κυριακή 18/5, 21.45, COSMOTE SPORT 9HD)

Ρόμα-Μιλαν (Κυριακή 18/5, 21.45 COSMOTE SPORT 6HD)

Κάλιαρι-Βενέτσια (Κυριακή 18/5, 21.45 COSMOTE SPORT 5HD)



Roshn Saudi League (32η αγωνιστική)

Αλ Φατέχ-Αλ Χιλάλ (Παρασκευή 16/5, 18.55, COSMOTE SPORT 3HD)

Αλ Νασρ-Αλ Τααβούν (Παρασκευή 16/5, 21.00, COSMOTE SPORT 9HD)



33η αγωνιστική

Αλ Σαμπάμπ-Αλ Ίτιχαντ (Τρίτη 20/5, 21.00, COSMOTE SPORT 3HD)

Αλ Νασρ-Αλ Καλίγ (Τετάρτη 21/5, 19.10, COSMOTE SPORT 3HD)

Αλ Γουεντά-Αλ Χιλάλ (Τετάρτη 21/5, 21.00, COSMOTE SPORT 7HD)



Cyprus League by Stoiximan (10η αγωνιστική, COSMOTE SPORT 5HD)

Πάφος-ΑΕΚ Λάρνακας (Κυριακή 18/5, 18.00)



Liga Portugal Betclic (34η αγωνιστική)

Πόρτο-Νασιονάλ (Σάββατο 17/5, 20.00, COSMOTE SPORT 9HD)

Μπράγκα-Μπενφίκα (Σάββατο 17/5, 20.00, COSMOTE SPORT 8HD)

Σπόρτινγκ-Βιτόρια Γκιμαράες (Σάββατο 17/5, 20.00, COSMOTE SPORT 5HD)

Άβες-Μορεϊρένσε (Kυριακή 18/5, 17.00, COSMOTE SPORT 1HD)



William Hill Scottish Premiership (38η αγωνιστική)

Σέλτικ-Σεντ Μίρεν (Σάββατο 17/5, 14.30, COSMOTE SPORT 6HD)



Sky Bet EFL League Two Play-Off (Ημιτελική Φάση, 2η Αγωνιστική)

Γουόλσολ-Τσέστερφιλντ (Παρασκευή 16/5, 22.00, COSMOTE SPORT 3HD)

Γουίμπλεντον-Νοτς Κάουντι (Σάββατο 17/5, 14.30, COSMOTE SPORT 3HD)



Copa Libertadores (Φάση Ομίλων, 5η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD)

Ρίβερ Πλέιτ-Ιντεπεντιέντε ντε Βάλε (Παρασκευή 16/5, 03.30)



ΜΠΑΣΚΕΤ



ΝΒΑ (Playoffs Conference Semifinals)

Νιου Γιορκ Νικς-Μπόστον Σέλτικς (Σάββατο 17/5, 03.00, COSMOTE SPORT 4HD)

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ-Ντένβερ Νάγκετς (Κυριακή 18/5, 22.30, COSMOTE SPORT 4HD)



WNBA Regular Season

Νιου Γιορκ Λίμπερτι-Λας Βέγκας Έισις (Σάββατο 17/5, 20.00, COSMOTE SPORT 4HD)



ACB Liga Endesa (32η αγωνιστική)

Γκραν Κανάρια-Μπανταλόνα (Σάββατο 17/5, 21.45, COSMOTE SPORT 7HD)

Μανρέσα-Ρεάλ Μαδρίτης (Κυριακή 18/5, 13.30, COSMOTE SPORT 4HD)

Μπασκόνια-Μπαρτσελόνα (Κυριακή 18/5, 18.00, COSMOTE SPORT 4HD)



Turkish Basketball Super League (30η αγωνιστική)

Φενέρμπαχτσε-Γαλατάσαραϊ (Σάββατο 17/5, 18.00, COSMOTE SPORT 4HD)



29η αγωνιστική (εξ αναβολής)

Γαλατασαράι-Αναντολού Εφές (Τρίτη 20/5, 19.00, COSMOTE SPORT 8HD)



Lega Basket Serie A (Προημιτελική Φάση, COSMOTE SPORT 8HD)

Τρεντίνο-Αρμάνι Μιλάνο (Σάββατο 17/5, 19.00, COSMOTE SPORT 7HD)

Τρεντίνο-Αρμάνι Μιλάνο (Δευτέρα 19/5, 21.00)

Βίρτους Μπολόνια-Βενέτσια (Τρίτη 20/5, 21.30)

Αρμάνι Μιλάνο-Τρεντίνο (Πέμπτη 22/5, 21.45)



ΤΕΝΙΣ



ATP Masters 1000 Ρώμη (COSMOTE SPORT 6HD)

Ημιτελικοί (Παρασκευή 16/5, 16.30, 21.30)

Tελικός Διπλού (Κυριακή 18/5, 15.00)

Tελικός Μονού (Κυριακή 18/5, 18.00)



ATP 500 Αμβούργο (COSMOTE SPORT 6HD

Kυρίως Ταμπλό

Δευτέρα 19/5, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 (COSMOTE SPORT 7HD)

Tρίτη 20/5, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

Tετάρτη 21/5, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00



Προημιτελικά

Πέμπτη 22/5, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00



ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΣΠΟΡ



UFC Fight Night (COSMOTE SPORT 6HD)

Γκίλμπερτ Μπερνς-Μάικλ Μοράλες (Κυριακή 18/5, 02.00)



Oktagon 71 (COSMOTE SPORT 6HD)

Γερμανία, Μόναχο (Σάββατο 17/5, 22.00)



ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ



WRC Πορτογαλία (COSMOTE SPORT 5HD)

SS12 Viera do Minho 1 (Σάββατο 17/5, 09.30)

SS13 Cabeceiras de Basto 1 (Σάββατο 17/5, 10.30)

SS14 Amarante 1 (Σάββατο 17/5, 12.20)

SS22 Paredes 2 (Kυριακή 18/5, 11.55)

SS23 Felgueiras 2 (Κυριακή 18/5, 13.00)

SS24 Fafe 2 Wolf Power Stage (Κυριακή 18/5, 15.00)



ΒΟΛΕΪ



CEV Champions League Ανδρών (COSMOTE SPORT 7HD)

Hμιτελικοί

Περούτζια-Χάλμπανκ (Παρασκευή 16/5, 21.00)

Γιαστρέμπσκι Βέγκελ-Ζαβιέρτσιε (Σάββατο 17/5, 15.45)



Τελικοί

Τελικός 3ης θέσης (Κυριακή 18/5, 17.00)

Τελικός (Kυριακή 18/5, 21.05)



ΣΤΙΒΟΣ



World Athletics Continental Tour Gold (COSMOTE SPORT 6HD)

Τόκιο (Κυριακή 18/5, 06.50)



ΧΑΝΤΜΠΟΛ



DAIKIN Bundesliga Handball (15η Αγωνιστική)

Μαγδεμβούργο-Ανόβερο (Δευτέρα 19/4, 21.00, COSMOTE SPORT 6HD)



16η αγωνιστική

Μαγδεμβούργο-Άιζεναχ (Πέμπτη 22/5, 20.00, COSMOTE SPORT 7HD)

16.05.2025, 14:10