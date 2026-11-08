Περπάτημα: Ποια είναι η καλύτερη ώρα για τον έλεγχο του σακχάρου – Τι απαντούν οι ειδικοί
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Περπάτημα: Ποια είναι η καλύτερη ώρα για τον έλεγχο του σακχάρου – Τι απαντούν οι ειδικοί

Ιαπωνική μελέτη δείχνει ότι δέκα λεπτά βάδισης σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή μπορεί να περιορίσουν την κορύφωση της γλυκόζης - Τι πρέπει να προσέχουν όσοι έχουν διαβήτη

Περπάτημα: Ποια είναι η καλύτερη ώρα για τον έλεγχο του σακχάρου – Τι απαντούν οι ειδικοί
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Δέκα λεπτά περπάτημα αμέσως μετά το γεύμα μπορούν να συγκρατήσουν την απότομη άνοδο του σακχάρου αποτελεσματικότερα από έναν τριπλάσιο σε διάρκεια περίπατο που ξεκινά μισή ώρα αργότερα. Αυτό δείχνει μελέτη του Πανεπιστημίου Ritsumeikan στην Ιαπωνία, η οποία επανέρχεται στο προσκήνιο καθώς συνεχίζεται η συζήτηση για το αν η πρωινή ή η βραδινή βάδιση ωφελεί καλύτερα τον γλυκαιμικό έλεγχο.

Η απάντηση των ειδικών είναι ότι καμία από τις δύο επιλογές δεν υπερέχει απόλυτα. Η πρωινή κίνηση αντισταθμίζει την ορμονικά προκαλούμενη αύξηση της γλυκόζης στο ξύπνημα, ενώ η βραδινή περιορίζει τις αιχμές μετά το δείπνο.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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