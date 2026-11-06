Εμμηνόπαυση: Νέες οδηγίες για την ανακούφιση από εξάψεις και άλλα συμπτώματα

Το Αμερικανικό Κολέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων αναθεωρεί τις συστάσεις του για πρώτη φορά έπειτα από 12 χρόνια. Τι αλλάζει στην ορμονοθεραπεία και ποιες άλλες επιλογές έχουν οι γυναίκες;