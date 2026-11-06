Εμμηνόπαυση: Νέες οδηγίες για την ανακούφιση από εξάψεις και άλλα συμπτώματα
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Εμμηνόπαυση: Νέες οδηγίες για την ανακούφιση από εξάψεις και άλλα συμπτώματα

Το Αμερικανικό Κολέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων αναθεωρεί τις συστάσεις του για πρώτη φορά έπειτα από 12 χρόνια. Τι αλλάζει στην ορμονοθεραπεία και ποιες άλλες επιλογές έχουν οι γυναίκες;

Εμμηνόπαυση: Νέες οδηγίες για την ανακούφιση από εξάψεις και άλλα συμπτώματα
Βίκυ Βενιού
Εξάψεις που εμφανίζονται ξαφνικά, νυχτερινές εφιδρώσεις που διακόπτουν τον ύπνο, ανεξήγητη κόπωση και αλλαγές στη διάθεση. Για πολλές γυναίκες, η εμμηνόπαυση συνοδεύεται από συμπτώματα που επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινότητα, την ξεκούραση και την ποιότητα ζωής τους.

Για χρόνια, αρκετές γυναίκες αντιμετώπιζαν αυτές τις αλλαγές σιωπηλά, θεωρώντας ότι αποτελούν ένα αναπόφευκτο στάδιο, που απλώς πρέπει να υπομείνουν. Ωστόσο, οι επιστήμονες στέλνουν πλέον ένα διαφορετικό μήνυμα: Τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης μπορούν και πρέπει να αντιμετωπίζονται.

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Βίκυ Βενιού
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