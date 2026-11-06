ΕΛΣΤΑΤ: Στις 378 οι υιοθεσίες στην Ελλάδα το 2025 – Αύξηση 25,6% σε έναν χρόνο
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Γονείς ΕΛΣΤΑΤ Οικογένεια Υιοθεσία

ΕΛΣΤΑΤ: Στις 378 οι υιοθεσίες στην Ελλάδα το 2025 – Αύξηση 25,6% σε έναν χρόνο

Στις 378 έφτασαν οι υιοθεσίες στην Ελλάδα το 2025. Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις οικογένειες, το φύλο και την ηλικία των υιοθετούμενων

ΕΛΣΤΑΤ: Στις 378 οι υιοθεσίες στην Ελλάδα το 2025 – Αύξηση 25,6% σε έναν χρόνο
ygeiamou.gr team
Ανοδική πορεία κατέγραψαν οι υιοθεσίες στην Ελλάδα το 2025, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση παρατηρήθηκε στις περιπτώσεις όπου την υιοθεσία πραγματοποιεί ο σύζυγος ενός από τους βιολογικούς γονείς, ενώ περισσότερες ήταν και οι υιοθεσίες από μονογονεϊκές οικογένειες με θετό πατέρα.

Συνολικά, 378 πράξεις υιοθεσίας πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 2025, έναντι 301 το προηγούμενο έτος. Πρόκειται για αύξηση 25,6%, όπως προκύπτει από την έκθεση «Πράξεις υιοθεσίας έτους 2025», που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

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ygeiamou.gr team
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