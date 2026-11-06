ΕΛΣΤΑΤ: Στις 378 οι υιοθεσίες στην Ελλάδα το 2025 – Αύξηση 25,6% σε έναν χρόνο

Στις 378 έφτασαν οι υιοθεσίες στην Ελλάδα το 2025. Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις οικογένειες, το φύλο και την ηλικία των υιοθετούμενων