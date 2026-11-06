ΕΣΥ: Νέες οδηγίες για τα συστήματα αιμοδοσίας των νοσοκομείων – Το όφελος για τους ασθενείς
ΕΣΥ: Νέες οδηγίες για τα συστήματα αιμοδοσίας των νοσοκομείων – Το όφελος για τους ασθενείς
Το υπουργείο Υγείας προχωρά στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών αιμοδοσίας στα δημόσια νοσοκομεία μέσω του συστήματος «ΕΠΟΠΤΗΣ», με στόχο την ενιαία καταγραφή και διαχείριση των δεδομένων
Σε μια νέα εποχή ψηφιακής οργάνωσης εισέρχεται η λειτουργία των υπηρεσιών αιμοδοσίας στα δημόσια νοσοκομεία, με τις νέες οδηγίες του υπουργείου Υγείας να θέτουν το πλαίσιο για την παραγωγική λειτουργία των Τοπικών Νοσοκομειακών Συστημάτων Αιμοδοσίας στο ΕΣΥ και του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος «ΕΠΟΠΤΗΣ».
Στόχος της νέας διαδικασίας είναι η ενιαία παρακολούθηση και διαχείριση των δεδομένων που αφορούν την αιμοδοσία, από την καταγραφή των αιμοδοτών και τη συλλογή του αίματος έως τους εργαστηριακούς ελέγχους, τη διαχείριση των αποθεμάτων και τη διακίνηση των μονάδων αίματος.
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Στόχος της νέας διαδικασίας είναι η ενιαία παρακολούθηση και διαχείριση των δεδομένων που αφορούν την αιμοδοσία, από την καταγραφή των αιμοδοτών και τη συλλογή του αίματος έως τους εργαστηριακούς ελέγχους, τη διαχείριση των αποθεμάτων και τη διακίνηση των μονάδων αίματος.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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