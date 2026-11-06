ΕΣΥ: Νέες οδηγίες για τα συστήματα αιμοδοσίας των νοσοκομείων – Το όφελος για τους ασθενείς

Το υπουργείο Υγείας προχωρά στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών αιμοδοσίας στα δημόσια νοσοκομεία μέσω του συστήματος «ΕΠΟΠΤΗΣ», με στόχο την ενιαία καταγραφή και διαχείριση των δεδομένων