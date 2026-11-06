Ιλαρά: Βρέφος, ο 3ος θάνατος μέσα σε μία εβδομάδα στις ΗΠΑ - Τι πυροδοτει την επιστροφή της νόσου μετά από 26 χρόνια
Ιλαρά: Βρέφος, ο 3ος θάνατος μέσα σε μία εβδομάδα στις ΗΠΑ - Τι πυροδοτει την επιστροφή της νόσου μετά από 26 χρόνια
Ο πρώτος θάνατος από ιλαρά στο Ουισκόνσιν έπειτα από 36 χρόνια - Στα 431 τα κρούσματα στην πολιτεία, ενώ εντείνεται η ανησυχία για την επιστροφή της νόσου στις ΗΠΑ
Ένα βρέφος έχασε τη ζωή του από ιλαρά στο Ουισκόνσιν των Ηνωμένων Πολιτειών, σε μία περίοδο κατά την οποία η χώρα αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη αναζωπύρωση της νόσου εδώ και δεκαετίες. Πρόκειται για τον πρώτο θάνατο από ιλαρά στην πολιτεία από το 1990 και τον τρίτο που ανακοινώνεται μέσα σε μία εβδομάδα στις ΗΠΑ, μετά τους θανάτους που καταγράφηκαν στη Νέα Υόρκη και την Πενσιλβάνια.
Την είδηση ανακοίνωσε στις 5 Νοεμβρίου το Υπουργείο Υγείας του Ουισκόνσιν, επιβεβαιώνοντας ότι ο ιατροδικαστής κατέγραψε την ιλαρά ως άμεση αιτία θανάτου. Οι υγειονομικές αρχές δεν δημοσιοποίησαν περισσότερες πληροφορίες για το βρέφος, συμπεριλαμβανομένης της ακριβούς ηλικίας και της εμβολιαστικής του κατάστασης, προκειμένου να προστατεύσουν την ιδιωτικότητα της οικογένειας.
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Την είδηση ανακοίνωσε στις 5 Νοεμβρίου το Υπουργείο Υγείας του Ουισκόνσιν, επιβεβαιώνοντας ότι ο ιατροδικαστής κατέγραψε την ιλαρά ως άμεση αιτία θανάτου. Οι υγειονομικές αρχές δεν δημοσιοποίησαν περισσότερες πληροφορίες για το βρέφος, συμπεριλαμβανομένης της ακριβούς ηλικίας και της εμβολιαστικής του κατάστασης, προκειμένου να προστατεύσουν την ιδιωτικότητα της οικογένειας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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