Γιατί οι νέοι σήμερα δεν αισθάνονται ψυχικά τόσο καλά όσο οι προηγούμενες γενιές – Μία ανησυχητική παγκόσμια τάση
Γιατί οι νέοι σήμερα δεν αισθάνονται ψυχικά τόσο καλά όσο οι προηγούμενες γενιές – Μία ανησυχητική παγκόσμια τάση
Νέα παγκόσμια μελέτη δείχνει ότι οι νέοι έχουν λιγότερη ενέργεια, δυσκολεύονται περισσότερο να διαχειριστούν τις πιέσεις και νιώθουν λιγότερο σταθεροί συναισθηματικά
Ανησυχητική εικόνα για την ψυχική υγεία των νέων καταγράφει νέα διεθνής μελέτη. Οι νεότεροι φαίνεται να δυσκολεύονται περισσότερο σε σχέση με τις μεγαλύτερες ηλικίες, καθώς δηλώνουν λιγότερη ενέργεια, μεγαλύτερη συναισθηματική αστάθεια και μικρότερη ικανότητα να διαχειρίζονται τις δυσκολίες της καθημερινότητας.
Το εύρημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς στις προηγούμενες γενιές οι νέοι εμφάνιζαν συνήθως καλύτερη ψυχική υγεία σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους σε ηλικία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το εύρημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς στις προηγούμενες γενιές οι νέοι εμφάνιζαν συνήθως καλύτερη ψυχική υγεία σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους σε ηλικία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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