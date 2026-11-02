Άνδρες: 6 εξετάσεις υγείας που δεν πρέπει να αναβάλλετε – Τι να προσέξετε σε κάθε ηλικία

Από την καρδιαγγειακή υγεία μέχρι τον καρκίνο του προστάτη και του εντέρου, η έγκαιρη πρόληψη μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ένας ειδικός εξηγεί ποια σημάδια δεν πρέπει να αγνοούν οι άνδρες και πότε χρειάζεται να απευθυνθούν στον γιατρό τους