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Άνδρες: 6 εξετάσεις υγείας που δεν πρέπει να αναβάλλετε – Τι να προσέξετε σε κάθε ηλικία
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Άνδρες: 6 εξετάσεις υγείας που δεν πρέπει να αναβάλλετε – Τι να προσέξετε σε κάθε ηλικία

Από την καρδιαγγειακή υγεία μέχρι τον καρκίνο του προστάτη και του εντέρου, η έγκαιρη πρόληψη μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ένας ειδικός εξηγεί ποια σημάδια δεν πρέπει να αγνοούν οι άνδρες και πότε χρειάζεται να απευθυνθούν στον γιατρό τους

Άνδρες: 6 εξετάσεις υγείας που δεν πρέπει να αναβάλλετε – Τι να προσέξετε σε κάθε ηλικία
Βίκυ Βενιού
Πόσο συχνά πηγαίνετε στον γιατρό ή κάνετε εξετάσεις, χωρίς απαραίτητα να εμφανίζετε κάποιο σύμπτωμα; Η απουσία συμπτωμάτων, ωστόσο, δεν σημαίνει πάντα ότι όλα λειτουργούν «ρολόι». Ορισμένα σοβαρά προβλήματα υγείας μπορεί να εξελίσσονται «αθόρυβα», στερώντας πολύτιμο χρόνο από την έγκαιρη διάγνωση.

Στοιχεία από το Ηνωμένο Βασίλειο δείχνουν ότι οι άνδρες ζουν κατά μέσο όρο σχεδόν 4 χρόνια λιγότερο από τις γυναίκες. Μιλώντας στον Independent, ο δρ. Hugh Coyne, γενικός ιατρός και συνιδρυτής της Coyne Medical στο Λονδίνο, επισημαίνει ότι η πρόληψη μπορεί να κάνει ουσιαστική διαφορά.

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Βίκυ Βενιού
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