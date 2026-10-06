Συνεχώς συνδεδεμένοι, αλλά πιο μόνοι από ποτέ; Το παράδοξο της ψηφιακής ζωής
YGEIAMOU.GR
Οθόνες Μοναξιά Κοινωνική ζωή

Συνεχώς συνδεδεμένοι, αλλά πιο μόνοι από ποτέ; Το παράδοξο της ψηφιακής ζωής

Ένα βλέμμα, μια αυθόρμητη κουβέντα, η αίσθηση ότι κάποιος μας προσέχει: καθηγητής Κοινωνιολογίας εξηγεί γιατί η ψηφιακή επικοινωνία δεν αναπληρώνει όλες τις πλευρές της ανθρώπινης επαφής

Συνεχώς συνδεδεμένοι, αλλά πιο μόνοι από ποτέ; Το παράδοξο της ψηφιακής ζωής
Σαβίνα Αποστολοπούλου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Μια παρέα κάθεται στο ίδιο τραπέζι, αλλά τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στα κινητά. Στη διαδρομή προς τη δουλειά, το κινητό πρωταγωνιστεί σε κάθε στάση. Η επικοινωνία είναι διαρκώς διαθέσιμη, όμως πόσο χώρο αφήνει για ουσιαστική επαφή με τους ανθρώπους γύρω μας;

Αυτό το ερώτημα βρίσκεται στο επίκεντρο του βιβλίου «How Digital Screen Use Alienates Human Societies» του Vidar Halldorsson, καθηγητή Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση στο EurekAlert!, ο συγγραφέας εξετάζει πώς η μεταφορά της κοινωνικής ζωής στις οθόνες αλλάζει τις καθημερινές συναντήσεις, τις σχέσεις και το αίσθημα του ανήκειν.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σαβίνα Αποστολοπούλου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης