Συνεχώς συνδεδεμένοι, αλλά πιο μόνοι από ποτέ; Το παράδοξο της ψηφιακής ζωής
Συνεχώς συνδεδεμένοι, αλλά πιο μόνοι από ποτέ; Το παράδοξο της ψηφιακής ζωής
Ένα βλέμμα, μια αυθόρμητη κουβέντα, η αίσθηση ότι κάποιος μας προσέχει: καθηγητής Κοινωνιολογίας εξηγεί γιατί η ψηφιακή επικοινωνία δεν αναπληρώνει όλες τις πλευρές της ανθρώπινης επαφής
Μια παρέα κάθεται στο ίδιο τραπέζι, αλλά τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στα κινητά. Στη διαδρομή προς τη δουλειά, το κινητό πρωταγωνιστεί σε κάθε στάση. Η επικοινωνία είναι διαρκώς διαθέσιμη, όμως πόσο χώρο αφήνει για ουσιαστική επαφή με τους ανθρώπους γύρω μας;
Αυτό το ερώτημα βρίσκεται στο επίκεντρο του βιβλίου «How Digital Screen Use Alienates Human Societies» του Vidar Halldorsson, καθηγητή Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση στο EurekAlert!, ο συγγραφέας εξετάζει πώς η μεταφορά της κοινωνικής ζωής στις οθόνες αλλάζει τις καθημερινές συναντήσεις, τις σχέσεις και το αίσθημα του ανήκειν.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Αυτό το ερώτημα βρίσκεται στο επίκεντρο του βιβλίου «How Digital Screen Use Alienates Human Societies» του Vidar Halldorsson, καθηγητή Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση στο EurekAlert!, ο συγγραφέας εξετάζει πώς η μεταφορά της κοινωνικής ζωής στις οθόνες αλλάζει τις καθημερινές συναντήσεις, τις σχέσεις και το αίσθημα του ανήκειν.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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