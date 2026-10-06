Συνεχώς συνδεδεμένοι, αλλά πιο μόνοι από ποτέ; Το παράδοξο της ψηφιακής ζωής

Ένα βλέμμα, μια αυθόρμητη κουβέντα, η αίσθηση ότι κάποιος μας προσέχει: καθηγητής Κοινωνιολογίας εξηγεί γιατί η ψηφιακή επικοινωνία δεν αναπληρώνει όλες τις πλευρές της ανθρώπινης επαφής