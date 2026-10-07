Τι δεν καλύπτει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο – Οι εξαιρέσεις που πρέπει να γνωρίζετε
Τι δεν καλύπτει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο – Οι εξαιρέσεις που πρέπει να γνωρίζετε
Τι καλύπτει η ιδιωτική ασφάλιση Υγείας και ποιες ανάγκες μπορεί να μένουν εκτός; Οι εξαιρέσεις και τα σημεία που πρέπει να γνωρίζει κάθε ασφαλισμένος
Η ιδιωτική ασφάλιση Υγείας είναι γνωστό ότι αποτελεί μια σημαντική επιλογή για όποιον αποφασίζει να την κάνει. Σκοπός της είναι να διασφαλίζει την κάλυψη νοσηλειών, ιατρικών πράξεων και γνωματεύσεων, να παρέχει το πλεονέκτημα της ταχύτατης εξυπηρέτησης, κάτι κρίσιμο στα επείγοντα περιστατικά, καθώς και υψηλό επίπεδο διαμονής και υποδομών σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Δηλαδή, ένα πρόγραμμα Υγείας έρχεται να καλύψει οτιδήποτε προκύψει στην υγεία του κατόχου του, σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου. Εκείνα που δεν θα καλύψει είναι τυχόν προβλήματα που προϋπάρχουν της έναρξης της ασφάλισης. Αυτά είτε θα εξαιρεθούν εξαρχής είτε θα τεθούν σε περίοδο αναμονής και θα καλυφθούν μετά την παρέλευσή της.
Τι δεν εμπίπτει στις ασφαλίσεις Υγείας
Ωστόσο, υπάρχουν θέματα που οι ασφαλίσεις Υγείας που παρέχονται στην ελληνική αγορά δεν καλύπτουν. Επομένως, εάν προκύψουν, ο ασφαλισμένος δεν μπορεί να περιμένει την κάλυψή τους από την ασφαλιστική εταιρεία. Για παράδειγμα, ένας ασφαλισμένος μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα υπογονιμότητας, ένα φαινόμενο της εποχής που οδηγεί στην αναζήτηση θεραπειών, διαδικασιών εξωσωματικής γονιμοποίησης και άλλων συναφών παρεμβάσεων που θεωρούνται αναγκαίες. Αυτά δεν καλύπτονται από τα συνήθη συμβόλαια Υγείας. Αν και προσφάτως έχουν δημιουργηθεί κάποια εστιασμένα ασφαλιστήρια, ακόμη και αυτά μπορεί να προσφέρουν οικονομική στήριξη, χωρίς όμως να καλύπτουν ολοκληρωτικά μια προσπάθεια αντιμετώπισης της υπογονιμότητας.
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Τι δεν εμπίπτει στις ασφαλίσεις Υγείας
Ωστόσο, υπάρχουν θέματα που οι ασφαλίσεις Υγείας που παρέχονται στην ελληνική αγορά δεν καλύπτουν. Επομένως, εάν προκύψουν, ο ασφαλισμένος δεν μπορεί να περιμένει την κάλυψή τους από την ασφαλιστική εταιρεία. Για παράδειγμα, ένας ασφαλισμένος μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα υπογονιμότητας, ένα φαινόμενο της εποχής που οδηγεί στην αναζήτηση θεραπειών, διαδικασιών εξωσωματικής γονιμοποίησης και άλλων συναφών παρεμβάσεων που θεωρούνται αναγκαίες. Αυτά δεν καλύπτονται από τα συνήθη συμβόλαια Υγείας. Αν και προσφάτως έχουν δημιουργηθεί κάποια εστιασμένα ασφαλιστήρια, ακόμη και αυτά μπορεί να προσφέρουν οικονομική στήριξη, χωρίς όμως να καλύπτουν ολοκληρωτικά μια προσπάθεια αντιμετώπισης της υπογονιμότητας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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