Τι δεν καλύπτει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο – Οι εξαιρέσεις που πρέπει να γνωρίζετε

Τι καλύπτει η ιδιωτική ασφάλιση Υγείας και ποιες ανάγκες μπορεί να μένουν εκτός; Οι εξαιρέσεις και τα σημεία που πρέπει να γνωρίζει κάθε ασφαλισμένος