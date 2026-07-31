Ροχαλητό, «κλέψιμο» κουβέρτας και πατατάκια στο κρεβάτι – Οι κακές συνήθειες που οδηγούν 1 στους 5 σε χωρισμό

Μια νέα έρευνα υποδηλώνει ότι ο διαταραγμένος ύπνος μπορεί να ασκήσει σοβαρή πίεση στις σχέσεις, με σχεδόν 1 στους 5 ενήλικες να δηλώνει ότι οι νυχτερινές συνήθειες του συντρόφου συνέβαλαν στον χωρισμό