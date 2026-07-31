Ροχαλητό, «κλέψιμο» κουβέρτας και πατατάκια στο κρεβάτι – Οι κακές συνήθειες που οδηγούν 1 στους 5 σε χωρισμό
Ροχαλητό, «κλέψιμο» κουβέρτας και πατατάκια στο κρεβάτι – Οι κακές συνήθειες που οδηγούν 1 στους 5 σε χωρισμό
Μια νέα έρευνα υποδηλώνει ότι ο διαταραγμένος ύπνος μπορεί να ασκήσει σοβαρή πίεση στις σχέσεις, με σχεδόν 1 στους 5 ενήλικες να δηλώνει ότι οι νυχτερινές συνήθειες του συντρόφου συνέβαλαν στον χωρισμό
Η αγάπη μπορεί να επιβιώσει από διαφωνίες, άγχος και πολυάσχολα προγράμματα, αλλά οι επαναλαμβανόμενες άυπνες νύχτες είναι πιο δύσκολο να ξεπεραστούν. Μια αμερικανική έρευνα σε 2.000 ενήλικες διαπίστωσε ότι το 17% έχει τερματίσει μια σχέση λόγω των ενοχλητικών συνηθειών ύπνου του συντρόφου. Από το δυνατό ροχαλητό μέχρι το «κλέψιμο» των σκεπασμάτων και τα βραδινά σνακ, μικρές συνήθειες, φαινομενικά ασήμαντες, μπορούν να εξελιχθούν σε μια επίμονη πηγή εκνευρισμού όταν παρεμποδίζουν τον ύπνο.
Το ροχαλητό στην κορυφή της λίστας των παραπόνων
Η έρευνα, που διεξήχθη από την Talker Research, ζήτησε από τους ερωτηθέντες να προσδιορίσουν τις συνήθειες που δυσκολεύονταν να ανεχθούν. Το ροχαλητό ήταν μακράν το πιο συνηθισμένο παράπονο (62%). Μια συμμετέχουσα είπε ότι ο πρώην σύντροφός της «ροχάλιζε σαν αλυσοπρίονο», ενώ μια άλλη ανέφερε ότι ο θόρυβος είχε καταλήξει να είναι αφόρητος. Συνολικά, το 44% χαρακτήρισε το ροχαλητό ως το πιο ενοχλητικό πράγμα που μπορεί να κάνει ένας σύντροφος κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι γυναίκες ήταν πιο πιθανό (49%) από τους άνδρες (39%) να αναφέρουν ότι ενοχλούνται από το ροχαλητό.
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Το ροχαλητό στην κορυφή της λίστας των παραπόνων
Η έρευνα, που διεξήχθη από την Talker Research, ζήτησε από τους ερωτηθέντες να προσδιορίσουν τις συνήθειες που δυσκολεύονταν να ανεχθούν. Το ροχαλητό ήταν μακράν το πιο συνηθισμένο παράπονο (62%). Μια συμμετέχουσα είπε ότι ο πρώην σύντροφός της «ροχάλιζε σαν αλυσοπρίονο», ενώ μια άλλη ανέφερε ότι ο θόρυβος είχε καταλήξει να είναι αφόρητος. Συνολικά, το 44% χαρακτήρισε το ροχαλητό ως το πιο ενοχλητικό πράγμα που μπορεί να κάνει ένας σύντροφος κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι γυναίκες ήταν πιο πιθανό (49%) από τους άνδρες (39%) να αναφέρουν ότι ενοχλούνται από το ροχαλητό.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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