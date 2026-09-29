Πέντε τρόφιμα που επιλέγει μία καρδιολόγος για να ρίξει τη χοληστερόλη
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Πέντε τρόφιμα που επιλέγει μία καρδιολόγος για να ρίξει τη χοληστερόλη

Τι βάζει μια καρδιολόγος στο πιάτο της προκειμένου να διατηρήσει σε έλεγχο τη χοληστερόλη της; Διαβάστε τα διατροφικά μυστικά που μπορούν να σας χαρίσουν μια γερή καρδιά

Πέντε τρόφιμα που επιλέγει μία καρδιολόγος για να ρίξει τη χοληστερόλη
Βίκυ Βενιού
Η σημασία της καρδιαγγειακής υγείας στη συνολική ευεξία του οργανισμού είναι αδιαμφισβήτητη. Καμία συζήτηση δεν απαιτείται για να αποδείξει ότι η καρδιά, ένα από τα κυρίαρχα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού, είναι ζωτικής σημασίας για τη μακροζωία και την ευημερία. Κι όμως, συχνά απειλείται από διάφορες παθήσεις, μερικές εκ των οποίων προκύπτουν από κακές επιλογές του τρόπου ζωής που ακολουθούμε. Μια τέτοια, πολύ συχνή και απειλητική για την καρδιά πάθηση είναι η υψηλή χοληστερόλη.

Σύμφωνα με την καρδιολόγο, δρ. Elizabeth Clodas, ιδρύτρια της Preventive Cardiology Clinic, εάν έχετε υψηλή χοληστερόλη, πριν αναζητήσετε το χάπι που θα τη ρυθμίσει, ρίξτε μια ματιά στο πιάτο σας. Η ειδικός εξηγεί ότι οι διατροφικές συνήθειες παίζουν κομβικό ρόλο στη διατήρηση των φυσιολογικών τιμών χοληστερόλης. Για το λόγο αυτό, η ίδια συστήνει, να ξεκινήσετε με μικρές, απλές αλλαγές στην καθημερινή σας διατροφή, που μπορούν να χαρίσουν θεαματικά αποτελέσματα στη ρύθμιση της χοληστερόλης σας, ιδιαίτερα της «κακής» LDL, που συμβάλλει στη συσσώρευση λίπους στις αρτηρίες.

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Βίκυ Βενιού
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