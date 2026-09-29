Πέντε τρόφιμα που επιλέγει μία καρδιολόγος για να ρίξει τη χοληστερόλη

Τι βάζει μια καρδιολόγος στο πιάτο της προκειμένου να διατηρήσει σε έλεγχο τη χοληστερόλη της; Διαβάστε τα διατροφικά μυστικά που μπορούν να σας χαρίσουν μια γερή καρδιά