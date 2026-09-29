Μια μέρα στα επείγοντα με τον Διευθυντή Καρδιολογικής του νοσοκομείου Χίου – Τι αντιμετωπίζει
Μια μέρα στα επείγοντα με τον Διευθυντή Καρδιολογικής του νοσοκομείου Χίου – Τι αντιμετωπίζει
Ποια είναι τα συχνότερα επείγοντα καρδιολογικά περιστατικά - Ο καρδιολόγος κ. Νίκος Σμυρνιούδης τονίζει ότι συμπτώματα όπως πόνος στο στήθος, δύσπνοια, λιποθυμία ή σοβαρές αρρυθμίες χρειάζονται άμεση ιατρική αξιολόγηση
*Γράφει ο κ. Νικόλαος Σμυρνιούδης, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο», Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας
Ο καρδιολόγος στο νοσοκομείο δεν αντιμετωπίζει μόνο «καρδιολογικές παθήσεις». Αντιμετωπίζει ανθρώπους που φτάνουν φοβισμένοι, με ένα σύμπτωμα που μπορεί να κρύβει από μια σχετικά απλή κατάσταση, έως μια σοβαρή και απειλητική για τη ζωή νόσο.
Ένα από τα συχνότερα συμπτώματα είναι ο πόνος στο στήθος. Η πρώτη και σημαντικότερη δουλειά είναι να αποκλειστεί το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Το ηλεκτροκαρδιογράφημα, εξετάσεις αίματος, όπως η τροπονίνη, αλλά και η κλινική εξέταση βοηθούν τον γιατρό να αποφασίσει γρήγορα ποια πρέπει να είναι η επόμενη κίνηση. Σε περίπτωση εμφράγματος, κάθε λεπτό είναι κρίσιμο για τη ζωή και την μακροπρόθεσμη έκβαση του ασθενούς.
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Ο καρδιολόγος στο νοσοκομείο δεν αντιμετωπίζει μόνο «καρδιολογικές παθήσεις». Αντιμετωπίζει ανθρώπους που φτάνουν φοβισμένοι, με ένα σύμπτωμα που μπορεί να κρύβει από μια σχετικά απλή κατάσταση, έως μια σοβαρή και απειλητική για τη ζωή νόσο.
Ένα από τα συχνότερα συμπτώματα είναι ο πόνος στο στήθος. Η πρώτη και σημαντικότερη δουλειά είναι να αποκλειστεί το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Το ηλεκτροκαρδιογράφημα, εξετάσεις αίματος, όπως η τροπονίνη, αλλά και η κλινική εξέταση βοηθούν τον γιατρό να αποφασίσει γρήγορα ποια πρέπει να είναι η επόμενη κίνηση. Σε περίπτωση εμφράγματος, κάθε λεπτό είναι κρίσιμο για τη ζωή και την μακροπρόθεσμη έκβαση του ασθενούς.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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