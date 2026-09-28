Το μυστικό της υγιούς γήρανσης κρύβεται σε αυτή τη μορφή άσκησης
Το μυστικό της υγιούς γήρανσης κρύβεται σε αυτή τη μορφή άσκησης
Η συστηματική αερόβια άσκηση επί τρεις δεκαετίες συνδέθηκε με μεγαλύτερη ικανότητα του οργανισμού να ανταποκρίνεται στο στρες και στις απαιτήσεις της ηλικίας
Τα οφέλη της τακτικής αερόβιας άσκησης για την υγεία, ειδικά καθώς μεγαλώνουμε είναι από καιρό γνωστά. Τα οφέλη της, ωστόσο, φαίνεται ότι εκτείνονται πολύ πέρα από την προστασία της καρδιάς ή τη διατήρηση ενός υγιούς βάρους. Νέα έρευνα δείχνει ότι η συστηματική αερόβια δραστηριότητα για περισσότερα από 30 χρόνια συνδέεται με μεγαλύτερη φυσιολογική ανθεκτικότητα του οργανισμού σε μεγαλύτερη ηλικία – την ικανότητά του, δηλαδή, να προσαρμόζεται στο στρες και τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις.
Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο GeroScience, συνέκρινε ανθρώπους που ασκούνταν συστηματικά επί δεκαετίες με συνομηλίκους τους που ακολουθούσαν κυρίως καθιστική ζωή. Δραστηριότητες όπως το τρέξιμο, η ποδηλασία και η κολύμβηση συνδέθηκαν με υψηλότερη «ικανότητα ζωτικότητας», ιδιαίτερα ως προς την ανοσολογική απόκριση και την αντίδραση στο στρες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο GeroScience, συνέκρινε ανθρώπους που ασκούνταν συστηματικά επί δεκαετίες με συνομηλίκους τους που ακολουθούσαν κυρίως καθιστική ζωή. Δραστηριότητες όπως το τρέξιμο, η ποδηλασία και η κολύμβηση συνδέθηκαν με υψηλότερη «ικανότητα ζωτικότητας», ιδιαίτερα ως προς την ανοσολογική απόκριση και την αντίδραση στο στρες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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