Το γρήγορο τεστ ισορροπίας που δείχνει πόσο καλά γερνάμε

Μια απλή δοκιμάσια μπορεί να δώσει ενδείξεις για τη μυϊκή δύναμη, τη σταθερότητα και την κινητικότητα όσο μεγαλώνουμε