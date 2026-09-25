Το γρήγορο τεστ ισορροπίας που δείχνει πόσο καλά γερνάμε
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Ισορροπία Μακροζωία Γήρανση

Το γρήγορο τεστ ισορροπίας που δείχνει πόσο καλά γερνάμε

Μια απλή δοκιμάσια μπορεί να δώσει ενδείξεις για τη μυϊκή δύναμη, τη σταθερότητα και την κινητικότητα όσο μεγαλώνουμε

Το γρήγορο τεστ ισορροπίας που δείχνει πόσο καλά γερνάμε
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Στην εποχή των smartwatch, των εφαρμογών άσκησης και των προσωπικών ρεκόρ, η φυσική κατάσταση συχνά μετριέται σε χιλιόμετρα, παλμούς και επιδόσεις. Υπάρχει, όμως, ένας πολύ πιο… διακριτικός δείκτης που «μαρτυρά» πολλά για το πώς γερνά το σώμα: η ισορροπία.

Όπως αναφέρει ο Independent, δεν αφορά μόνο την ικανότητα να στεκόμαστε στο ένα πόδι. Κάθε βήμα προϋποθέτει τη στιγμιαία στήριξη στο ένα κάτω άκρο, ενώ για να διατηρήσει το σώμα τη σταθερότητά του συνεργάζονται οι μύες, οι αρθρώσεις και το αισθητηριακό σύστημα. Καθοριστική είναι και η ικανότητα του οργανισμού να αντιλαμβάνεται τη θέση και την κίνηση των μελών του στον χώρο (ιδιοδεκτικότητα).

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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