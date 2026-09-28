Σχέσεις: Το απλό μυστικό των ζευγαριών που περνούν καλά μαζί

Μια βόλτα, μια συναυλία ή ένα δείπνο για δύο μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από μια ευχάριστη έξοδο – Νέα έρευνα δείχνει τι κερδίζει η σχέση όταν οι σύντροφοι μοιράζονται και απολαμβάνουν τις όμορφες στιγμές