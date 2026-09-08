Το έμφραγμα στις γυναίκες προειδοποιεί διαφορετικά – Το «αθώο» σύμπτωμα που πολλές αγνοούν

Η ανεξήγητη εξάντληση μπορεί να αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι ακόμη και ημέρες ή εβδομάδες πριν – Πότε η κούραση πρέπει να κινητοποιήσει τη γυναίκα