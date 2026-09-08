Το έμφραγμα στις γυναίκες προειδοποιεί διαφορετικά – Το «αθώο» σύμπτωμα που πολλές αγνοούν
Το έμφραγμα στις γυναίκες προειδοποιεί διαφορετικά – Το «αθώο» σύμπτωμα που πολλές αγνοούν
Η ανεξήγητη εξάντληση μπορεί να αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι ακόμη και ημέρες ή εβδομάδες πριν – Πότε η κούραση πρέπει να κινητοποιήσει τη γυναίκα
Μία δύσκολη εβδομάδα στη δουλειά. Λίγες ώρες ύπνου. Υποχρεώσεις που δεν τελειώνουν ποτέ. Για πολλές γυναίκες, το αίσθημα εξάντλησης είναι τόσο οικείο, ώστε εύκολα αποδίδεται στην καθημερινότητα. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου η κούραση δεν είναι απλώς κούραση.
Η έντονη, ανεξήγητη πτώση της ενέργειας μπορεί να αποτελεί ένα από τα προειδοποιητικά συμπτώματα εμφράγματος στις γυναίκες. Μάλιστα, ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι η κόπωση συγκαταλέγεται στα συχνότερα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν τις ημέρες ή ακόμη και τις εβδομάδες πριν από ένα καρδιακό επεισόδιο.
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Η έντονη, ανεξήγητη πτώση της ενέργειας μπορεί να αποτελεί ένα από τα προειδοποιητικά συμπτώματα εμφράγματος στις γυναίκες. Μάλιστα, ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι η κόπωση συγκαταλέγεται στα συχνότερα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν τις ημέρες ή ακόμη και τις εβδομάδες πριν από ένα καρδιακό επεισόδιο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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