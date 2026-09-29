Σίδηρος: Πώς επηρεάζουν την απορρόφησή του τσάι, καφές, κρέας και αλκοόλ
Σίδηρος: Πώς επηρεάζουν την απορρόφησή του τσάι, καφές, κρέας και αλκοόλ
Η ανεπάρκεια σιδήρου είναι αρκετά γνωστή. Τι συμβαίνει, όμως, όταν ο οργανισμός συσσωρεύει πολύ περισσότερο σίδηρο από όσο χρειάζεται;
Η έλλειψη σιδήρου και οι συνέπειές της είναι αρκετά γνωστές. Τι συμβαίνει, όμως, στην αντίθετη περίπτωση, όταν ο σίδηρος συσσωρεύεται σταδιακά στον οργανισμό σε μεγαλύτερες ποσότητες από όσες χρειάζεται;
Ο σίδηρος μπορεί να συσσωρευτεί σε όργανα όπως το ήπαρ, η καρδιά και το πάγκρεας, ενώ σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως εξηγεί σε άρθρο της στο The Conversation η Alexandra Cremona, Λέκτορας Ανθρώπινης Διατροφής και Διαιτολογίας στο University of Limerick. Μπορούν, όμως, όσα τρώμε και πίνουμε να επηρεάσουν την ποσότητα σιδήρου που απορροφά ο οργανισμός;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ο σίδηρος μπορεί να συσσωρευτεί σε όργανα όπως το ήπαρ, η καρδιά και το πάγκρεας, ενώ σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως εξηγεί σε άρθρο της στο The Conversation η Alexandra Cremona, Λέκτορας Ανθρώπινης Διατροφής και Διαιτολογίας στο University of Limerick. Μπορούν, όμως, όσα τρώμε και πίνουμε να επηρεάσουν την ποσότητα σιδήρου που απορροφά ο οργανισμός;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα