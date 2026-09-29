Σίδηρος: Πώς επηρεάζουν την απορρόφησή του τσάι, καφές, κρέας και αλκοόλ
YGEIAMOU.GR
Έλλειψη σιδήρου Σίδηρος

Σίδηρος: Πώς επηρεάζουν την απορρόφησή του τσάι, καφές, κρέας και αλκοόλ

Η ανεπάρκεια σιδήρου είναι αρκετά γνωστή. Τι συμβαίνει, όμως, όταν ο οργανισμός συσσωρεύει πολύ περισσότερο σίδηρο από όσο χρειάζεται;

Σίδηρος: Πώς επηρεάζουν την απορρόφησή του τσάι, καφές, κρέας και αλκοόλ
ygeiamou.gr team
Η έλλειψη σιδήρου και οι συνέπειές της είναι αρκετά γνωστές. Τι συμβαίνει, όμως, στην αντίθετη περίπτωση, όταν ο σίδηρος συσσωρεύεται σταδιακά στον οργανισμό σε μεγαλύτερες ποσότητες από όσες χρειάζεται;

Ο σίδηρος μπορεί να συσσωρευτεί σε όργανα όπως το ήπαρ, η καρδιά και το πάγκρεας, ενώ σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως εξηγεί σε άρθρο της στο The Conversation η Alexandra Cremona, Λέκτορας Ανθρώπινης Διατροφής και Διαιτολογίας στο University of Limerick. Μπορούν, όμως, όσα τρώμε και πίνουμε να επηρεάσουν την ποσότητα σιδήρου που απορροφά ο οργανισμός;

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