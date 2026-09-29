Ποιες λοιμώξεις στην εγκυμοσύνη συνδέονται με κίνδυνο αυτισμού – Μελέτη του Ινστιτούτου Καρολίνσκα

Μεγάλη σουηδική μελέτη σε 3,7 εκατ. άτομα εντόπισε αυξημένο κίνδυνο αυτισμού και νοητικής αναπηρίας σε παιδιά με συγγενείς λοιμώξεις TORCH – Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι πρόκειται για πολύ σπάνιες λοιμώξεις και ότι εξηγούν ελάχιστες από τις συνολικές περιπτώσεις αυτισμού