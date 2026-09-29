Ποιες λοιμώξεις στην εγκυμοσύνη συνδέονται με κίνδυνο αυτισμού – Μελέτη του Ινστιτούτου Καρολίνσκα
Ποιες λοιμώξεις στην εγκυμοσύνη συνδέονται με κίνδυνο αυτισμού – Μελέτη του Ινστιτούτου Καρολίνσκα
Μεγάλη σουηδική μελέτη σε 3,7 εκατ. άτομα εντόπισε αυξημένο κίνδυνο αυτισμού και νοητικής αναπηρίας σε παιδιά με συγγενείς λοιμώξεις TORCH – Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι πρόκειται για πολύ σπάνιες λοιμώξεις και ότι εξηγούν ελάχιστες από τις συνολικές περιπτώσεις αυτισμού
Σπάνιες λοιμώξεις που μπορούν να μεταδοθούν από την έγκυο στο έμβρυο συνδέονται με σημαντικά αυξημένο κίνδυνο αυτισμού και νοητικής αναπηρίας αργότερα στη ζωή του παιδιού, σύμφωνα με μεγάλη μελέτη του Karolinska Institutet στη Σουηδία, η οποία δημοσιεύθηκε στο JAMA Pediatrics.
Τα ευρήματα χρειάζονται, ωστόσο, προσεκτική ανάγνωση. Οι ερευνητές δεν αναφέρονται στις συνηθισμένες λοιμώξεις που μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια μιας εγκυμοσύνης, αλλά στις συγγενείς λοιμώξεις TORCH, οι οποίες είναι σπάνιες και έχουν την ικανότητα να περάσουν στο έμβρυο. Παράλληλα, η μελέτη καταγράφει συσχέτιση και δεν αποδεικνύει ότι οι λοιμώξεις αυτές αποτελούν αιτία του αυτισμού.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τα ευρήματα χρειάζονται, ωστόσο, προσεκτική ανάγνωση. Οι ερευνητές δεν αναφέρονται στις συνηθισμένες λοιμώξεις που μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια μιας εγκυμοσύνης, αλλά στις συγγενείς λοιμώξεις TORCH, οι οποίες είναι σπάνιες και έχουν την ικανότητα να περάσουν στο έμβρυο. Παράλληλα, η μελέτη καταγράφει συσχέτιση και δεν αποδεικνύει ότι οι λοιμώξεις αυτές αποτελούν αιτία του αυτισμού.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα